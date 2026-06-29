AVANZAN LOS TRABAJOS EN LA SALA DE MÁQUINAS DEL NATATORIO OLÍMPICO

Rio Grande 29/06/2026.- Con fondos propios, el Municipio de Rìo Grande continúa con los trabajos de alta complejidad en el Natatorio Olímpico que está ubicado en el barrio Chacra II. Allí se está avanzando con el montaje de la sala de máquinas y la instalación de sistemas fundamentales para su funcionamiento integral.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio de Río Grande avanza con diferentes tareas de equipamiento y montaje en el Natatorio Olímpico. Actualmente las labores se están desarrollando en la sala de máquinas y en sectores técnicos del edificio, donde se incorporaron sistemas esenciales para su futuro funcionamiento.

En esta etapa, ya se completó el armado de entrepisos técnicos y se continúa con el montaje de equipos claves como las calderas, los sistemas de calefacción y equipos de filtrado, los cuales permitirán el adecuado tratamiento y climatización del agua.

Simultáneamente, se ejecutaron tareas relacionadas a la seguridad del edificio con la instalación de la red contra incendios en distintos puntos y con el montaje de bombas contra incendios, fundamentales para el sistema integral de protección.

También se realizaron adecuaciones en circuitos eléctricos, necesarias para soportar la demanda de los nuevos equipos y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones técnicas.

Por otro lado, en el sector de la pileta se llevaron a cabo trabajos de aislación hidrotérmica en la fosa, una intervención clave para mejorar el comportamiento térmico y estructural del espacio. Asimismo, se avanzó con la radicación de rejillas de desagüe en diversos puntos del natatorio, junto con la continuidad de tareas de revestimiento en áreas específicas del edificio.

Dichos trabajos forman parte para la puesta en funcionamiento del Natatorio Olímpico, los cuales están orientados a consolidar la infraestructura interna y garantizar las condiciones necesarias para su utilización.