AVANZAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y vecinos que continúan desarrollándose los trabajos de reparación de urgencia sobre un acueducto que está ubicado en la zona del Parque Industrial. Dicha intervención comenzó en el horario programado y se lleva adelante con las dificultades propias de las condiciones climáticas.
A fin de garantizar las condiciones necesarias para efectuar la reparación, fue necesario interrumpir el funcionamiento de distintas cisternas que abastecen a toda la ciudad, situación que genera un corte total del suministro de agua potable en algunos barrios y baja presión en diferentes sectores de la ciudad.
Se solicita a la comunidad hacer uso racional de las reservas domiciliarias disponibles mientras se desarrollan los trabajos y hasta que el servicio se restablezca de forma paulatina.
Personal de Obras Sanitarias continúa trabajando en el lugar para completar las tareas previstas y normalizar el suministro en el menor tiempo posible.
De esta forma, el Municipio agradece la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias ocasionadas. El personal municipal lleva adelante las tareas pertinentes en pos de resolver la situación y restablecer el servicio a la brevedad.