AVANZAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Rio Grande 12/06/2026.- La Secretaría de Obras Sanitarias informa que las tareas de reparación del acueducto en la zona del Parque Industrial se iniciaron en el horario establecido. En virtud de ello, se registra un corte total del servicio de agua potable en algunos sectores y baja presión en diferentes puntos de la ciudad hasta que terminen dichas labores.

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y vecinos que continúan desarrollándose los trabajos de reparación de urgencia sobre un acueducto que está ubicado en la zona del Parque Industrial. Dicha intervención comenzó en el horario programado y se lleva adelante con las dificultades propias de las condiciones climáticas.

A fin de garantizar las condiciones necesarias para efectuar la reparación, fue necesario interrumpir el funcionamiento de distintas cisternas que abastecen a toda la ciudad, situación que genera un corte total del suministro de agua potable en algunos barrios y baja presión en diferentes sectores de la ciudad.

Se solicita a la comunidad hacer uso racional de las reservas domiciliarias disponibles mientras se desarrollan los trabajos y hasta que el servicio se restablezca de forma paulatina.

Personal de Obras Sanitarias continúa trabajando en el lugar para completar las tareas previstas y normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

De esta forma, el Municipio agradece la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias ocasionadas. El personal municipal lleva adelante las tareas pertinentes en pos de resolver la situación y restablecer el servicio a la brevedad.