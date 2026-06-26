Automotrices y concesionarias estafaron a los fueguinos: un fallo histórico expone el fraude

Tierra del Fuego 26/06/2026.- Así lo explicó la Dra. Constanza Carro en dialogo con Costo Político en Radio Provincia, concretamente sostuvo que en 2015 se inició en Tierra del Fuego una demanda colectiva que reunió a más de 7.000 personas, impulsada por los doctores Rauch y Asiar, tras una investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia. El proceso judicial reveló que las concesionarias y terminales automotrices se apropiaron de beneficios fiscales previstos en la Ley 19.640, perjudicando directamente a los consumidores fueguinos.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una sentencia que constituye un precedente histórico: reconoció que las automotrices cobraban sobreprecios de entre el 40% y 45% en vehículos nacionales y hasta un 80% en los importados extra Mercosur. El fallo ordena cesar con la apropiación de esos beneficios, que nunca llegaron a la población.

“Nos están doblemente estafando: se apropian de un beneficio que debía ser nuestro y además nos restringen el uso de los vehículos por ese supuesto beneficio que nunca recibimos”, expresó una de las protagonistas del proceso.

La investigación demostró que ocho automotrices y sus concesionarios en la provincia se enriquecieron ilícitamente, vendiendo autos al mismo precio que en el continente, pese a las restricciones de dominio que impone la ley. El régimen de la 19.640 fue creado para compensar las desventajas de la insularidad y promover el poblamiento, pero terminó desnaturalizado y convertido en un negocio privado.

El fallo, aunque de primera instancia y sujeto a apelaciones, deja en evidencia la falta de fiscalización y la complicidad de distintos sectores. La política fueguina enfrenta ahora el desafío de garantizar que los beneficios fiscales lleguen efectivamente a la población y no a las automotrices.

La causa, considerada una de las demandas colectivas más grandes de la historia provincial, podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales. Los sobreprecios continúan hasta hoy, lo que habilitaría a más consumidores a sumarse a reclamos similares. El futuro del proceso dependerá de la respuesta social y de la capacidad de las instituciones para defender los derechos de los fueguinos.