Alerta el exitoso plan Milei: autopartistas prevén reducir turnos, adelantar vacaciones y suspender personal

Argentina 25/06/2026.- En el primer cuatrimestre de 2026, el sector registró una caída interanual de casi 9%. Durante el año pasado, el autopartismo ya había perdido 4.100 puestos de trabajo.

El autopartismo argentino está en alerta, y la luz amarilla puede pasar a rojo en cualquier momento. Es que el informe de actividad de abril 2026 dado a conocer este miércoles por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) muestra que durante los primeros cuatro meses de 2026 se dio una caída en el nivel de actividad del 8,9% respecto al mismo período de 2025.

En el mismo sentido, si se compara abril respecto a marzo 2026, se observa una contracción del 14,7%, algo previsible teniendo en cuenta que el mercado automotor sufrió un parate, con caída de las ventas y de la producción, sumado al ingreso de marcas importadas.

AFAC subraya a su vez que todos los rubros asociados al sector presentaron una contracción en el nivel de actividad: las ventas de combustible registraron una caída del 0,3%, las exportaciones de autopartes lo hicieron en un 9,2%, como así también lo hizo la producción de vehículos en un mayor porcentaje, aproximadamente un 18,6% interanual.

En cuanto a la evolución del empleo en el sector autopartista, un informe realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) indica que en el 48,9% de las empresas relevadas el empleo disminuyó en abril respecto al mes anterior, mientras que en el 40,4% se mantuvo y sólo en el 10,6% aumentó.