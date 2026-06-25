Alerta el exitoso plan Milei: autopartistas prevén reducir turnos, adelantar vacaciones y suspender personal

El autopartismo argentino está en alerta, y la luz amarilla puede pasar a rojo en cualquier momento. Es que el informe de actividad de abril 2026 dado a conocer este miércoles por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) muestra que durante los primeros cuatro meses de 2026 se dio una caída en el nivel de actividad del 8,9% respecto al mismo período de 2025.
En el mismo sentido, si se compara abril respecto a marzo 2026, se observa una contracción del 14,7%, algo previsible teniendo en cuenta que el mercado automotor sufrió un parate, con caída de las ventas y de la producción, sumado al ingreso de marcas importadas.
AFAC subraya a su vez que todos los rubros asociados al sector presentaron una contracción en el nivel de actividad: las ventas de combustible registraron una caída del 0,3%, las exportaciones de autopartes lo hicieron en un 9,2%, como así también lo hizo la producción de vehículos en un mayor porcentaje, aproximadamente un 18,6% interanual.
En cuanto a la evolución del empleo en el sector autopartista, un informe realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) indica que en el 48,9% de las empresas relevadas el empleo disminuyó en abril respecto al mes anterior, mientras que en el 40,4% se mantuvo y sólo en el 10,6% aumentó.
Según el mismo relevamiento, el porcentaje de la capacidad instalada utilizada por el sector autopartista durante abril 2026 fue del 56,1%, mientras que en la industria fue de 61,6%.
Cabe recordar que durante el año pasado, el sector perdió 4.100 puestos de trabajo, lo que representa una caída de 7,7% respecto 2024. Ante una eventual baja en sus niveles de producción, las empresas del sector informaron a la UIA que implementaron o tienen previsto implementar diferentes medidas.
Un 9,4% irá por la reducción de turnos laborales, un 9,1% por adelantar vacaciones, mientras que el 8,8% de las consultadas dijo que aplica o aplicará suspensiones.
Todos números en rojo
El citado informe de AFAC consigna que la producción de vehículos cayó durante los primeros cuatro meses de 2026 un 18,6% respecto al mismo periodo de 2025, habiéndose fabricado 129.867 unidades en este año; al comparar el mes de abril con marzo pasado presentó una variación negativa de 10,1%.
Las exportaciones de autopartes, en tanto, registraron una caída del 9,2% interanual durante los primeros cuatro meses de 2026, y del 5,8% al comparar abril 2026 respecto a marzo 2026.
Para el segmento de mercado de reposición, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad del mismo, se observó una contracción para el período del 0,3% interanual, y una caída del 4,4% con relación a marzo 2026.
Fuente: EL Economista