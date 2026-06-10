ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS

Rio Grande 10/06/2026.- Defensa Civil Municipal informa a los vecinos y vecinas que fue emitida una alerta meteorológica por el Servicio Meteorológico Nacional.

En Río Grande, las lluvias de intensidad variable y combinadas con nieve comenzarán a partir de la mañana de este miércoles 10 de junio, intensificándose desde las 15 horas y extendiéndose hasta las 18 aproximadamente.

Por este motivo, se solicita a la comunidad circular con precaución y evitar dejar residuos en las veredas para que no se obstruyan los sumideros permitiendo así que el agua se escurra adecuadamente.

Ante cualquier inconveniente o emergencia podrán comunicarse con: Defensa Civil Municipal al 103; Bomberos al 100 o con la Policía al 101.