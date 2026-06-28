ALERTA AMARILLA: DEFENSA CIVIL EMITE RECOMENDACIONES POR FUERTES VIENTOS

Ushuaia 28/06/2026.- La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para este domingo 28 de junio en la ciudad de Ushuaia y alrededores.

Según el informe oficial, el área será afectada por vientos del sector noroeste con velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular con extrema precaución y asegurar objetos que puedan desprenderse o volarse, especialmente aquellos ubicados en patios, balcones y obras en construcción.

Asimismo, se solicita verificar el estado de chapas, cercos y estructuras livianas, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de emergencia y seguridad.

La Municipalidad recuerda que la prevención y el cuidado son fundamentales para reducir riesgos. Ante cualquier situación de emergencia, la comunidad puede comunicarse a la línea 103, disponible las 24 horas.