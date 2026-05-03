Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia con destino Cabo Verde

Tierra del Fuego 03/05/2026.- Hay otros cinco casos sospechosos, según confirmó la Organización Mundial de la Salud. Al menos dos de las víctimas serían de nacionalidad holandesa. La enfermedad se transmite a través de los roedores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que se registraron tres muertos relacionados con un posible foco de infección por hantavirus, que se transmiten a través de los roedores, en un barco crucero que salió desde Ushuaia.

«La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica», indicó la organización a la agencia AFP.

La embarcación salió desde la capital fueguina hasta Cabo Verde, un país isleño, sobre el oeste africano, donde permanece al momento.

«La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico», indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la agencia AFP en Ginebra, sin aportar detalles sobre el balance.

«Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública«, agregó.

Según la prensa extranjera, fue un pasajero de 70 años el primero en desarrollar síntomas. El hombre murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó el portavoz sudafricano, Foster Mohale.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero. La pareja sería de nacionalidad holandesa.

Se desconocen hasta el momento datos de la tercera víctima fatal.

France 24 indicó por su parte que se analizaba el traslado de pasajeros con síntomas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestos en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El testimonio de un influencer que viaja en el crucero

El viaje del MV Hondius era, según Jake Rosmarin, un youtuber que estaba a bordo, «un viaje a través de algunas de las islas más remotas de la Tierra, incluida Tristán da Cunha, la isla habitada más remota del mundo».

En el camino, indicó en su cuenta de Instagram, estaba previsto pasar por la isla Georgia del Sur, Santa Elena y la isla Ascensión.

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Rosmarin realiza el viaje a modo de «colaboración» con la empresa Oceanwide Expedition, que se especializa en viajes polares.

Este domingo, el influencer confirmó que sigue a bordo del crucero y que por respeto «a los involucrados», no haría declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Cómo es el crucero donde ocurrió el brote

El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes y está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.

Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

Según varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

El crucero puede alcanzar una velocidad de 15 nudos y, de punta a punta mide algo más de 107 metros. De ancho acusa 17 metros y algo más 5, en cuanto al calado.