Otro golpe al bolsillo: Pasajes de avión más caros: el aumento de las tasas aéreas en Argentina disparó fuertes críticas de las aerolíneas

Argentina 07/05/2026.- Las asociaciones IATA y ALTA, que agrupan a compañías privadas a nivel global y latinoamericano, advierten sobre el impacto en los costos operativos, la pérdida de competitividad frente a otros mercados y los riesgos concretos para la conectividad y el desarrollo aerocomercial.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) formalizó un pedido ante el Gobierno argentino para que revise las resoluciones 258/2026 y 265/2026, que introducen incrementos en las tasas aéreas.

La entidad advirtió que el nuevo esquema compromete la competitividad de un mercado que el último año movilizó 33,3 millones de pasajeros.

El planteo se suma al reclamo previo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que ya había manifestado su preocupación por el impacto de las medidas sobre la estructura de costos de las aerolíneas.

Ambas organizaciones coinciden en que los ajustes encarecen la operación en Argentina y la vuelven menos atractiva frente a otros mercados de la región.

Desde el Gobierno argumentaron que parte de estas tasas no habían sido actualizadas durante los últimos siete años, lo que hacía necesario un ajuste para recomponer ingresos del sistema.

Según ALTA, la suba en la tasa de seguridad para vuelos de cabotaje —que pasó de $20 a $6.500— representa uno de los incrementos más significativos.

En el segmento internacional, los aumentos fueron más moderados, aunque igualmente relevantes en términos de competitividad.

Un esquema más caro que en la región

El rediseño tarifario también incluye cambios en los cargos por navegación aérea percibidos por Empresa Argentina de Navegación Aérea.

La resolución 265/2026 fijó subas del 15% para operaciones internacionales y del 359% para vuelos domésticos, un salto que impacta directamente en los costos operativos.

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De acuerdo con datos del sector, un pasajero que vuela desde Buenos Aires hacia Miami abona alrededor de USD 76 en cargos fijos. La cifra contrasta con los USD 12,9 que se pagan en São Paulo o los USD 25 en Santiago de Chile, lo que refleja la pérdida de competitividad relativa.

Desde el Gobierno, en tanto, argumentaron que parte de estas tasas no habían sido actualizadas durante los últimos siete años, lo que hací anecesario un ajuste para recomponer ingresos del sistema.

Sin embargo, las entidades del sector sostienen que el problema no radica únicamente en la magnitud de los aumentos, sino en la forma en que fueron implementados.

Falta de consulta y cuestionamientos regulatorios

Uno de los puntos más críticos señalados por la industria es la ausencia de instancias formales de consulta previa. Según indicaron, las resoluciones se adoptaron sin respetar los lineamientos del Documento 9082 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece principios de transparencia y diálogo con los usuarios.

La controversia se profundiza por el hecho de que, apenas 72 horas antes de la publicación de las medidas, representantes del sector habían mantenido una reunión virtual con autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil y EANA. En ese encuentro, según IATA, se había planteado que no se avanzarían con aumentos sin consenso previo.

En la misma línea, ALTA expresó: «A la industria de la región le sorprende que un gobierno que ha hecho de la competitividad y del fortalecimiento del sector privado uno de sus pilares haya aprobado medidas de esta magnitud sin la revisión técnica y consultiva que casos como este exigen».

Riesgos para la conectividad y la actividad

El impacto de las nuevas tarifas se produce en un contexto global complejo para la aviación, marcado por la volatilidad en el precio del combustible aeronáutico. Esta presión adicional sobre los costos podría derivar en ajustes operativos por parte de las aerolíneas.

Las entidades alertaron que el nuevo esquema podría derivar en recortes de rutas o incluso en la salida de operadores en mercados de baja rentabilidad.

«De sostenerse, el resultado es directo: Argentina pierde competitividad regional, encarece su operación, frena la conectividad y termina golpeando al pasajero y a la economía del país», advirtió ALTA.

Desde IATA, se reforzó esta mirada al señalar que las medidas “socavan la certeza regulatoria y corren el riesgo de dañar los esfuerzos de Argentina para fortalecer la conectividad, la competitividad y la recuperación económica”.

Las entidades también alertaron que el nuevo esquema podría derivar en recortes de rutas o incluso en la salida de operadores en mercados de baja rentabilidad.

Impacto económico y posibles derivaciones legales

El sector aerocomercial tiene un peso significativo en la economía argentina: aporta unos USD 9.100 millones al PBI y genera alrededor de 147.000 empleos. Para las aerolíneas, la suba de costos pone en riesgo este entramado productivo, especialmente en segmentos más sensibles como el cabotaje.

En paralelo, IATA confirmó que evalúa las implicancias legales de las resoluciones en relación con los acuerdos bilaterales de servicios aéreos firmados por Argentina. Estos convenios establecen que las tarifas deben ser razonables, estar vinculadas a los costos reales y definirse mediante procesos de consulta adecuados.

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Finalmente, la entidad recordó que el sector había acompañado las políticas del presidente Javier Milei orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad del transporte aéreo. Según señalaron, el nuevo cuadro tarifario introduce un elemento de incertidumbre que va en sentido contrario a esos objetivos.

Fuente: dinamicarg.com