Lugares de Tierra del Fuego: Fin de semana largo en otoño para disfrutar de todos los paisajes fueguinos.

Rio Grande 29/05/2026.- Este fin de semana largo se presta para disfrutar de los lugares mágicos de Tierra del Fuego, de norte a sur y de este a oeste, desde los amaneceres frente al mar, hasta los maravillosos lagos al pie de la Cordillera de los Andes. Todo es mas que suficiente para salir de la ciudad, tomarse un respiro, unos mates y contemplar el paraíso en el que vivimos. Cuando ya casi se termina el otoño, está muy bueno salir a recorrer la isla y pasarlo de la mejor forma. Ya sea frente al mar, a la vera de un rio o en alguno de los lagos, en Puerto Almanza, Tolhuín o Ushuaia, este fin de semana se presta para hacer turismo interno en nuestra amada isla. A disfrutar.

Las fotografias de este fotoreportaje son propiedad de www.lalicuadoratdf.com.ar y tiene por objeto difundir las bellezas naturales de nuestra provincia y el cuidado del medio ambiente, en un ecosistema de extrema fragilidad y único en el mundo.

Se puede disfrutar y cuidar al mismo tiempo, muchas gracias y a disfrutar de la naturaleza.

Atardecer en Rio Grande.

Arriba Laguna Negra en cercanias de Tolhuín.

Camino a Laguna Negra

Arriba Sebdero del Bosque en Laguna Negra.

Arriba Patos en laguna Negra.

Arriba y abajo, Vista desde el Mirador del Jeugepen en cercanías de Tolhuín

Arriba Amanecer de otoño en Rio Grande

Arriba Plaza Almirante Brown en Rio Grande

Arriba Atardecer en Cabo Domingo, Rio Grande

Arriba y abajo Lago Escondido, en el kilometro 3000 de la Ruta Nacional N°3

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar