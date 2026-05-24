LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE TIERRA DEL FUEGO CONFORMÓ SUS MESAS EJECUTIVAS DE CONDUCCIÓN

Rio Grande 24/05/2026.- La Unión Cívica Radical (UCR) de Tierra del Fuego formalizó este sábado la integración de sus mesas ejecutivas de conducción a nivel provincial y local. Durante la jornada quedaron constituidos el Comité Provincial, el Comité Río Grande, la Convención Provincial y las estructuras de la Juventud Radical, definiendo así a las autoridades que marcarán los lineamientos políticos y la estrategia de alianzas del partido en los ámbitos local, provincial y nacional.

​La conducción del Comité Provincial continuará encabezada por Maxi Ybars como presidente, acompañado por Viviana Rodríguez en la vicepresidencia y Fabián Villafañe en la secretaría. Este cuerpo tendrá la responsabilidad de coordinar la estrategia partidaria de cara a los desafíos políticos que enfrenta la provincia.

​En el ámbito local, se conformó la mesa del Comité Río Grande, la cual continuará presidida por Lisandro García Vieyra. La estructura se completa con Fernanda Corvalán como vicepresidente y Eduardo Diarte en la secretaría general. Asimismo, la Convención Provincial, órgano soberano del partido, será liderada por Carlos Ghio (presidente), Laura Duarte (vicepresidente) y Osvaldo Villegas (secretario).

​La jornada institucional incluyó también la conformación de la mesa de la Juventud Radical y el Congreso de la Juventud, garantizando la representación de los cuadros jóvenes en la toma de decisiones.

​La puesta en marcha de estas mesas ejecutivas es un paso fundamental para fortalecer la identidad del radicalismo fueguino y establecer una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de la comunidad y la construcción de acuerdos programáticos.