LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE TIERRA DEL FUEGO CONFORMÓ SUS MESAS EJECUTIVAS DE CONDUCCIÓN

La conducción del Comité Provincial continuará encabezada por Maxi Ybars como presidente, acompañado por Viviana Rodríguez en la vicepresidencia y Fabián Villafañe en la secretaría. Este cuerpo tendrá la responsabilidad de coordinar la estrategia partidaria de cara a los desafíos políticos que enfrenta la provincia.
En el ámbito local, se conformó la mesa del Comité Río Grande, la cual continuará presidida por Lisandro García Vieyra. La estructura se completa con Fernanda Corvalán como vicepresidente y Eduardo Diarte en la secretaría general. Asimismo, la Convención Provincial, órgano soberano del partido, será liderada por Carlos Ghio (presidente), Laura Duarte (vicepresidente) y Osvaldo Villegas (secretario).
La jornada institucional incluyó también la conformación de la mesa de la Juventud Radical y el Congreso de la Juventud, garantizando la representación de los cuadros jóvenes en la toma de decisiones.
La puesta en marcha de estas mesas ejecutivas es un paso fundamental para fortalecer la identidad del radicalismo fueguino y establecer una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de la comunidad y la construcción de acuerdos programáticos.