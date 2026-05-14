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La factura de luz residencial con subsidio nacional, aumentó aproximadamente un 30,4% en Rio Grande.

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/05/2026.- La factura de luz de mayo en nuestra ciudad, tuvo un aumento del 30,4% con respecto al mes de abril. Mientras en provincia de Buenos Aires Edenor y Edesur, aumentaron en promedio un 2,2% En el AMBA se mantienen subsidios más amplios, mientras que en provincias como Tierra del Fuego la cobertura es menor.

La factura de luz residencial en Río Grande aumentó aproximadamente 30,4% en un mes.

Arriba factura del mes de abril residencial con subsidio del estado nacional.

Este salto es significativo y se suma al contexto de subas en combustibles y alimentos que ya venís siguiendo en tu línea editorial.

Como se puede apreciar en la factura,es el mismo Consumo de Energía Esc. 1 a 150.

El aumento de la factura de luz en Río Grande (30,4% en un mes) es muy superior al promedio nacional: mientras en Tierra del Fuego se registran saltos de dos dígitos, en el AMBA (Edenor/Edesur) los incrementos de abril 2026 fueron apenas del 2–2,1%. Esto refleja la fuerte disparidad regional en la aplicación de tarifas y subsidios.

Porque estas diferencias entre el AMBA y Tierra del Fuego.
  • Subsidios focalizados (SEF): En el AMBA se mantienen subsidios más amplios, mientras que en provincias como Tierra del Fuego la cobertura es menor.
  • Costos logísticos y generación aislada: El transporte de energía y la dependencia de generación local encarecen la tarifa fueguina.
  • Política tarifaria nacional: El ENRE aplica ajustes mensuales menores (2–3%) en el resto del país, pero las distribuidoras provinciales trasladan mayores costos.

El contraste es evidente: mientras en Buenos Aires se habla de aumentos “moderados” del 2%, en Tierra del Fuego los hogares enfrentan subas del 30% mensual. Esto permite mostrar cómo la política de subsidios energéticos genera desigualdad territorial y golpea más fuerte a las provincias alejadas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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