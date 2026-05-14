La factura de luz residencial con subsidio nacional, aumentó aproximadamente un 30,4% en Rio Grande.

Rio Grande 14/05/2026.- La factura de luz de mayo en nuestra ciudad, tuvo un aumento del 30,4% con respecto al mes de abril. Mientras en provincia de Buenos Aires Edenor y Edesur, aumentaron en promedio un 2,2% En el AMBA se mantienen subsidios más amplios, mientras que en provincias como Tierra del Fuego la cobertura es menor.

La factura de luz residencial en Río Grande aumentó aproximadamente 30,4% en un mes.

Arriba factura del mes de abril residencial con subsidio del estado nacional.

Este salto es significativo y se suma al contexto de subas en combustibles y alimentos que ya venís siguiendo en tu línea editorial.

Como se puede apreciar en la factura,es el mismo Consumo de Energía Esc. 1 a 150.

El aumento de la factura de luz en Río Grande (30,4% en un mes) es muy superior al promedio nacional: mientras en Tierra del Fuego se registran saltos de dos dígitos, en el AMBA (Edenor/Edesur) los incrementos de abril 2026 fueron apenas del 2–2,1%. Esto refleja la fuerte disparidad regional en la aplicación de tarifas y subsidios.

Porque estas diferencias entre el AMBA y Tierra del Fuego.

Subsidios focalizados (SEF): En el AMBA se mantienen subsidios más amplios, mientras que en provincias como Tierra del Fuego la cobertura es menor.

En el AMBA se mantienen subsidios más amplios, mientras que en provincias como Tierra del Fuego la cobertura es menor. Costos logísticos y generación aislada: El transporte de energía y la dependencia de generación local encarecen la tarifa fueguina.

El transporte de energía y la dependencia de generación local encarecen la tarifa fueguina. Política tarifaria nacional: El ENRE aplica ajustes mensuales menores (2–3%) en el resto del país, pero las distribuidoras provinciales trasladan mayores costos.

El contraste es evidente: mientras en Buenos Aires se habla de aumentos “moderados” del 2%, en Tierra del Fuego los hogares enfrentan subas del 30% mensual. Esto permite mostrar cómo la política de subsidios energéticos genera desigualdad territorial y golpea más fuerte a las provincias alejadas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar