Javier Milei ya es el presidente que más tiempo pasó en el exterior en los últimos 18 años.

Argentina 08/05/2026.-Con 122 días fuera de Argentina y 17 viajes a Estados Unidos, Javier Milei rompió un récord entre los últimos presidentes argentinos. Esas escapadas le costaron 4.700 millones de pesos al estado argentino o sea a sus ciudadanos.

El presidente Javier Milei alcanzó un récord inédito en la política argentina reciente: a esta misma altura de mandato, es el jefe de Estado que más tiempo pasó fuera del país en los últimos 18 años.

Con el regreso de su último viaje a Estados Unidos, el mandatario acumula 122 días en el exterior desde que asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023. El número equivale al 14% del tiempo total de gestión.

El dato surge de una reconstrucción comparativa de los viajes internacionales realizados por los últimos cinco presidentes argentinos durante períodos equivalentes de gobierno.

Estados Unidos, el destino preferido de Milei

El país más visitado por Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada fue Estados Unidos.

Hasta el momento, el mandatario viajó en 17 oportunidades al país norteamericano, una cifra que ya supera ampliamente los registros de otros presidentes argentinos en mandatos completos.

La comparación muestra diferencias contundentes:

Cristina Fernández de Kirchner, durante su primer mandato, visitó Brasil 8 veces.

En su segundo mandato, volvió a tener a Brasil como principal destino, con 6 viajes.

Mauricio Macri realizó 7 viajes a Estados Unidos.

Alberto Fernández repartió sus principales visitas entre Brasil, Estados Unidos y Francia, con 4 viajes a cada uno.

Milei, en apenas un año y medio de gestión, ya suma 17 visitas a Estados Unidos.

Menos países visitados, pero más viajes concentrados

Otro de los datos que llamó la atención del relevamiento es la cantidad de países visitados por cada presidente.

Pese a encabezar el ranking de días fuera del país y de visitas a una misma nación, Milei todavía registra menos destinos internacionales recorridos que sus antecesores.

Hasta hoy, el Presidente visitó 16 países desde el inicio de su gestión.

La comparación histórica muestra el siguiente panorama:

Cristina Kirchner, en su primer mandato, recorrió 35 países.

En su segunda gestión visitó 24.

Mauricio Macri llegó a 25 destinos.

Alberto Fernández alcanzó 23 países.

Javier Milei suma actualmente 16.

El dato refleja una dinámica distinta en la política exterior del actual Gobierno, con una fuerte concentración de viajes en Estados Unidos y menor diversidad de destinos.

La agenda internacional como eje de gestión

Desde el inicio de su mandato, Milei priorizó una intensa agenda internacional vinculada principalmente a foros económicos, encuentros empresariales y reuniones políticas con dirigentes alineados ideológicamente.

Gran parte de sus viajes incluyeron actividades en ciudades estadounidenses como Washington, Miami, Nueva York y Los Ángeles, donde mantuvo encuentros con empresarios, fondos de inversión y referentes conservadores.

En paralelo, el Presidente también participó en eventos internacionales vinculados a tecnología, finanzas y política global.

Escasa actividad fuera del AMBA

En contraste con la fuerte presencia internacional, distintos relevamientos marcaron que Milei mantiene una actividad reducida en las provincias argentinas.

Según el análisis comparativo, cuando permanece en el país el Presidente apenas sale del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una situación que también comenzó a generar cuestionamientos políticos por la baja frecuencia de recorridas federales.

La combinación entre viajes internacionales frecuentes y escasa presencia territorial en el interior se transformó en uno de los puntos de discusión alrededor del estilo de gestión presidencial.

4.700 millones de pesos en viajes y cero inversiones.

Los viajes internacionales de Javier Milei han generado un gasto superior a los $4.700 millones de pesos hasta abril de 2026, según reportes periodísticos basados en informes oficiales. A principios de 2026, se registraron 36 periplos al exterior visitando 17 países, con Estados Unidos como destino principal.

Detalles de los costos y viajes:

Costo Elevado: Los gastos incluyen pasajes, hospedajes y viáticos. Se han utilizado vuelos de la flota presidencial y, en varias ocasiones, vuelos privados.

Viajes Destacados: Davos (Suiza): Primer viaje, con un costo reportado de $36.400 (vuelo de línea). Nueva York (septiembre 2024): Un solo vuelo privado para este viaje tuvo un costo superior a los $300 millones de pesos. Otros destinos: Visitas a Israel, Italia, España, y múltiples viajes a Estados Unidos.

Gabinete: La Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa lideran los gastos en traslados

Con información de GLP y www.lalicuadoratdf.com.ar