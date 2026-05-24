EL MUNICIPIO FOMENTA ESPACIOS DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL PARA JÓVENES

Rio Grande 24/05/2026.- La propuesta forma parte de un ciclo mensual de promoción y prevención de salud integral y comunitaria destinada a jóvenes de Río Grande. Mediante encuentros participativos, el Municipio aborda diferentes temáticas vinculadas a la salud mental, el autocuidado y las problemáticas cotidianas que atraviesan los y las jóvenes.

En el marco de las políticas públicas de promoción y prevención en salud mental, el Municipio de Río Grande continúa desarrollando el ciclo “Salud Mental en Foco”, una propuesta mensual destinada a jóvenes de la ciudad que organiza el Centro Municipal Riva, en articulación con el área de Juventudes y los espacios jóvenes de AGP y Zona Sur.

La iniciativa, la cual se lleva adelante desde hace un año, se realiza los terceros miércoles de cada mes de manera alternada en ambos espacios, promoviendo encuentros participativos donde las y los jóvenes compartan experiencias, reflexionen e intercambien herramientas sobre distintas situaciones de la vida.

El miércoles pasado se llevó a cabo una charla-taller interactiva sobre tecnologías y su impacto en la vida diaria. En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en Espacio Joven Zona Sur junto a estudiantes del Colegio Antártida Argentina.

A lo largo de este ciclo, se abordaron temáticas vinculadas al bienestar integral de las juventudes como la gestión de las emociones, violencias, consumos y excesos, autocuidado, cuidado del otro y salud emocional.

De esta manera, el Estado Municipal continúa fortaleciendo las acciones comunitarias de promoción de la salud mental, generando espacios de escucha, participación y acompañamiento para las juventudes, acercando propuestas integrales a diferentes puntos estratégicos de la ciudad.