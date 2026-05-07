Contagios por hanta virus, como se transmite, casos ya detectados y protocolos existentes desde 2018

Rio Grande 07&0572026.- El el hantavirus Andes, causante de un revuelo internacional en las ultimas horas por el contagio detectado en un crucero que partió de Ushuaia, no necesariamente tiene que contagiarse de humano a humano, o por la existencia, en este caso en Ushuaia de, ratón colilargo. Hay casos comprobados de contagios, como en la región de los lagos en Chile años 2017 y otro en argentina en 2018, por personas que consumieron bebidas directamente de una lata sucia con orina de este roedor.

Los casos de contagios por envases de bebidas, pueden deberse a varias razones, que hayan estado en depósitos, bodegas, cajas de camiones, o en un lugar donde este roedor pudo haber estado, y que no necesariamente tiene que vivir en Tierra del Fuego.

teniendo en cuenta que casi todos los productos que se consumen en nuestra provincia vienen de otros lugares del pais, no seria raro que alguien se contagie hanta virus, por el solo hecho de beber de una lata sucia y que, aun en nuestra zona por ser fría, tampoco garantiza que no haya contagio.

Aquí explicamos las razones de los contagios, los antecedentes

Sí, ha ocurrido. Se conocen como «casos por envases de bebidas» y están documentados en literatura médica, aunque son raros comparados con el contagio por inhalación.

El mecanismo es el mismo: un ratón colilargo orina sobre la lata o botella mientras está almacenada en un depósito, galpón o comercio. El virus queda en la superficie del envase. Si alguien lleva la lata directamente a la boca sin limpiarla, el virus puede entrar por mucosa oral o por un corte en el labio.

Hay casos reportados en Argentina y Chile asociados a ese tipo de exposición. Por eso el hantavirus Andes también se lo llama a veces «síndrome pulmonar por hantavirus de la botella» en el sur. No es que el virus esté dentro de la gaseosa, está en la orina seca en el exterior del envase.

El riesgo real depende de:

– Tiempo: El virus no aguanta días en superficie seca. Si la lata estuvo meses en un depósito frío y seco, el riesgo es mínimo pero no cero.

– Cantidad de virus: Depende de cuánta orina fresca haya y qué tan contaminada esté.

– Comportamiento: La gente que toma directo del envase sin lavar es el grupo de riesgo.

Por eso en zonas endémicas de Patagonia hay esta recomendación sanitaria concreta: lavar con agua y lavandina o pasar un trapo húmedo con lavandina 10% en la parte superior de todas las latas y botellas antes de consumirlas, especialmente si estuvieron almacenadas.

La cocción no aplica acá porque no vas a hervir una gaseosa, así que la limpieza externa es la única barrera.

Si querés te busco el reporte específico del caso de 2017 en Chile que fue el más estudiado, o te explico cómo desinfectar bien los envases en casa.

No necesariamente tiene que haber casos, alguien que tomo una lata de gaseosa que haya sido orinada por un ratón, podría contagiarse

El caso más estudiado fue en 2017 en la región de Los Lagos, Chile. Una mujer de 38 años contrajo hantavirus sin haber estado en zona rural ni tenido contacto con roedores. La investigación epidemiológica determinó que el contagio ocurrió al beber directamente de una lata de bebida que había estado almacenada en un galpón con presencia de roedores. El análisis ambiental confirmó excrementos y orina de Oligoryzomys longicaudatus en el lugar de almacenamiento. Fue uno de los primeros casos con evidencia fuerte de transmisión por fómite en envase de bebida.

En Argentina no hay un caso único tan documentado públicamente con nombre, pero el Ministerio de Salud de Nación y el de Tierra del Fuego incluyen este escenario en sus protocolos de prevención desde 2018, justamente por casos aislados en la Patagonia.

Cómo desinfectar bien los envases en casa:

1. Antes de abrir: Pasá un trapo o esponja con solución de lavandina al 10%. Eso es 1 parte de lavandina común por 9 partes de agua. Frotá bien la tapa y el borde superior donde va la boca.

2. Tiempo de contacto: Dejá actuar 10 minutos. El virus se inactiva con el hipoclorito.

3. Enjuague: Si vas a tomar directo de la lata, enjuagá con agua limpia después para no ingerir lavandina. Si vas a servir en vaso no hace falta.

4. Alternativa: Si no tenés lavandina, el alcohol al 70% también inactiva el virus, pero la lavandina es más barata y efectiva en superficies con materia orgánica.

5. Para depósitos: Ventilá 30 min antes de entrar, humedecé el piso con lavandina antes de barrer, y guarda las bebidas en cajas cerradas o a más de 30cm del suelo.

Dato importante: No uses solo agua. El agua no inactiva el virus y podés esparcir la orina seca.

Esto aplica a cualquier envase que estuvo en bodega, garaje, quincho o depósito: latas, botellas de vidrio, tetrabrick.

Sí, aplica también para mercadería envasada tipo galletas, fideos, arroz o harina, pero el procedimiento cambia porque no podés mojar el paquete.

El riesgo está si el envoltorio de papel, cartón o plástico fue orinado o tuvo contacto con excremento. El virus no atraviesa el envase cerrado, pero queda en la superficie externa. Si apoyás ese paquete en la mesada y después manipulás comida sin lavarte las manos, te lo podés llevar a la boca.

Cómo desinfectar mercadería envasada:

1. Paquetes de cartón y papel – galletas, cereales, caja de fideos

– No uses lavandina directa porque humedece y rompe el cartón.

– Pasá un trapo apenas humedecido con solución de lavandina 10% por toda la superficie externa del paquete. Que quede húmedo, no empapado.

– Dejá secar al aire 10 min antes de guardarlo o abrirlo.

– Si el paquete se ve manchado, mordido o con agujeros, tíralo directamente.

2. Paquetes de plástico sellado – arroz, fideos, harina en bolsa plástica

– Acá sí podés usar lavandina 10% sin problema.

– Limpiá todo el exterior con un paño con lavandina, dejá actuar 10 min y enjuagá con un paño con agua limpia.

– Secá bien antes de guardar para que no se forme moho.

3. Latas de conservas – tomates, arvejas, atún

– Igual que las gaseosas: lavandina 10% en toda la lata, 10 min de contacto, enjuague con agua.

4. Lo más importante – al abrir

– Nunca pongas el contenido del paquete directo en la mesada. Vacialo en un recipiente limpio.

– Lavate las manos con agua y jabón después de manipular cualquier envase que estuvo almacenado.

Si el alimento está expuesto: Pan, frutas, verduras sueltas que estuvieron en contacto con roedores se tiran sin excepción. No se lavan ni se cocinan. El virus puede quedar en las grietas y la cocción no elimina el riesgo de contaminación cruzada en tu cocina.

Señales de que hubo roedores: envoltorio roído, agujeros pequeños, heces oscuras tipo granos de arroz de 5mm, o manchas amarillentas de orina con olor fuerte.

En Río Grande el frío hace que la gente almacene mucha mercadería por meses, así que este punto es clave. La mayoría de los casos en la provincia vienen de abrir cabañas y depósitos en primavera sin limpiar antes.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar