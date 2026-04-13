Matias Lapadula» Si no pegamos un volantazo respecto de dónde nos dirigimos en términos económicos la vamos a pasar muy mal».

Los recortes de todo tipo a los que la nacion está sometiendo a las provincias, no son recientes, aunque muchos los niegan y hasta pusieron en duda informes de organismos especializados como el CEPA, IARAF o consultoras como Zuban/Córdoba, hoy la realidad es que, no solo recortaron coparticipación, programas de asistencia y hasta medicamentos, sino que ademas están en serios problemas los salarios de los próximos meses.

Asi lo puso de manifiesto el legislador de Provincia Grande, Matias Lapadula en dialogo con Resumen Económico, por Radio Provincia.

Usted lo mencionaba en una gacetilla de prensa y bueno, queríamos consultárselo para saber cuál es el grado de gravedad en el que nos encontramos debido a esto que hoy ya ha complicado.