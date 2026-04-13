Matias Lapadula» Si no pegamos un volantazo respecto de dónde nos dirigimos en términos económicos la vamos a pasar muy mal».
PorArmando Cabral
Rio Grande 13/04/2026.- Asi se manifestó el legislador de Provincia Grande, Matias Lapadula en dialogo con Resumen Económico, en Radio Provincia, y agregó «Yo me tomé el trabajo de bajar esas planillas, de procesarlas y la realidad que En el año 2025 tuvimos una caída en términos reales del 14%, 14% de los recursos de coparticipación a las provincias y por supuesto este 14% también representa un 14% para los municipios y en el primer trimestre de este año estamos hablando de una caída del 8% en términos reales comparado con el mismo trimestre del año anterior.
Los recortes de todo tipo a los que la nacion está sometiendo a las provincias, no son recientes, aunque muchos los niegan y hasta pusieron en duda informes de organismos especializados como el CEPA, IARAF o consultoras como Zuban/Córdoba, hoy la realidad es que, no solo recortaron coparticipación, programas de asistencia y hasta medicamentos, sino que ademas están en serios problemas los salarios de los próximos meses.
Asi lo puso de manifiesto el legislador de Provincia Grande, Matias Lapadula en dialogo con Resumen Económico, por Radio Provincia.
Usted lo mencionaba en una gacetilla de prensa y bueno, queríamos consultárselo para saber cuál es el grado de gravedad en el que nos encontramos debido a esto que hoy ya ha complicado.
Hoy a la mañana me lo decían en el municipio de Río Grande, que ya empieza a complicar y mucho la prestación de servicios, pone en riesgo en el mediano plazo el pago de salarios, es decir, es un problema grave.
Sí, por supuesto.
Nosotros estamos hoy enfrentando un escenario económico complejo, muy complicado a nivel nacional, con una caída del consumo que se trata de ocultar y de negar, pero que es evidente y sale de los números de la recaudación.
Y Esto sin duda repercute en los ingresos que le corresponden a las provincias por coparticipación y también a lo que corresponde por supuesto a los municipios.
Y esto se empieza a notar.
Yo ahí se hacen algunas declaraciones desde la ignorancia o engañando a la gente, pero la realidad que los datos son incontrastables y además son públicos.
Uno ingresa a la página de la Secretaría de Hacienda de la Nación, que es algo público y y hay un link donde uno puede ver día por día los recursos que recibe cada una de las provincias.
Yo me tomé el trabajo de bajar esas planillas, de procesarlas y la realidad que En el año 2025 tuvimos una caída en términos reales del 14%, 14% de los recursos de coparticipación a las provincias y por supuesto este 14% también representa un 14% para los municipios y en el primer trimestre de este año estamos hablando de una caída del 8% en términos reales comparado con el mismo trimestre del año anterior.
Entonces la verdad que la situación lejos de haber una recuperación, se está agravando.
Tal cual.
Bueno, esto lo venía señalando y venía señalando también el hecho de que no hay salida porque cada vez que uno presenta una noticia o alguien le reclama algo, el gobierno redobla la apuesta y es cada vez peor.
Y lo peor de todo, legisladores, es que esto se toma en algunos casos como una ayuda, cuando en realidad es plata de la provincia lo que están haciendo es inconstitucional, viola la ley de coparticipación federal y hay gente que sigue los ayudó el gobierno nacional.
La realidad que primero que está normado eso y cualquier adelanto además si se devuelve dentro del mismo mes no debería tener pago de intereses, cosa que ahora pareciera que pedir un adelanto de coparticipación le conlleva a la provincia un costo en términos financieros y segundo, como decís vos, la realidad que los recursos son de la provincia, acá la provincia, las provincias delegaron a la a la nación el cobro de impuestos y este lo devuelve de forma de coparticipación, o sea no se está regalando nada, todo lo contrario, la actividad económica, todo lo que produce los ingresos es de las provincias y lo que se hace es delegar en la nación el cobro de impuestos para un poco que tiene que ver con homogeneizar esta recaudación en todo el país, por un lado, y también por supuesto para sostener el gobierno federal, la nación le regala algo a las provincias, es absolutamente falso y es desconocer de qué se trata lo que es la nación como tal, que está compuesta por provincias, como dice la constitución.
Provincias además que son previas a la constitución del país como país.
Exactamente, a mí me parece tremendo eso.
Y por otro lado me parece tremendo también que diputados nacionales como Rodríguez, por ejemplo, salgan a hablar de esto o estén más ocupados tuiteando durante toda la semana que trabajando lo que realmente deberían trabajar, que es legislar y no votar en contra de la provincia como lo han hecho desde que asumieron.
Me parece que esto también hay que.
Poner por supuesto, y en todo caso también trabajar para conseguir recursos y para la provincia, cosa que no hacen.
Y además lo que más me llama la atención, negar cosas que son ententes, o sea, cuando se niega que el gobierno nacional dejó de financiar obras que estaban acordadas y ya en ejecución, es negar una cosa que además que no sólo es real, sino que el gobierno mismo nacional alardea de haber parado la obra pública.
Entonces me parece que salir a decir descaradamente, descaradamente y haciéndose pasar por streamer de redes sociales, en vez de trabajar para lo que eligieron los foguinos, que es para defender los intereses de los foguinos, me parece una falta de respeto a todos.
Sí con respecto a esto último, ¿Hay alguna posibilidad de hacer un reclamo ante Nación para que por lo menos se cumpla con la ley, porque además no estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo que se cumpla la ley de coparticipación como corresponde?
Hay un tema no es un tema solamente cumplimiento de la ley, es un tema que están destruyendo la economía.
Y la caída en la recaudación tiene mucho que ver justamente con la caída del consumo.
Si el consumo cae, se recauda menos.
Nosotros lamentablemente, y esto es de muchos años y no se ha solucionado, tenemos un esquema tributario a nivel nacional, que la mayor parte de los recursos del Estado se nutren del IVA, que es impuesto al consumo.
Entonces, claramente, cuando yo tengo un modelo económico que solamente beneficia a lo que es el extractivismo, a lo que son hoy, por ejemplo, las exportaciones de energía, está bien que están, pero dejo que todo lo demás se venga abajo, y por supuesto se va a venir abajo también la recaudación impositiva y por lo tanto los recursos que se que se coparticipan a las provincias.
Así que el esquema económico es lo que está en definitiva generando este descalabro de las cuentas públicas.
Y lamentablemente no hay mucho para ajustar.
Y en provincias como la nuestra, donde además la gestión provincial ha dejado mucho que desear en términos de administración, y bueno, cuando las cosas hasta en esta.
Es muy difícil disimular estas falencias.
Y esto es lo que le pasó hoy al gobierno provincial.
Mientras las cosas andaban con normalidad y los recursos venían creciendo, las falencias y los problemas se tapaban un poco.
Hoy es imposible taparlos, esto también hay que decirlo.
Claro, yo miraba esto de La planilla que usted decía hace un ratito, legislador, hemos recaudado casi un mil por ciento menos que en 2017.
Este mes de febrero la recaudación nacional no llegó a los 17 mil millones de pesos, es realmente nada.
Y eso hay que repartirlo entre las provincias.
Se se lo está quedando todo Nación, como también se está quedando con el impuesto a los combustibles, que es coparticipable con la provincia, si no lo está enviando para mantenimiento de rutas, por ejemplo.
Claramente ese es un ejemplo, no están ejecutando fondos, como es el de impuesto al combustible, que tiene asignación específica, y eso nadie sabe dónde va.
Y la verdad que se han presentado informes, Se han hecho pedidos de informes, entiendo, desde el Congreso, pero no han contestado y terminan haciendo lo que quieren.
Entonces, en definitiva, lo que está sucediendo es que entramos en un círculo vicioso, donde la economía cae, caen los recursos, y con la caída de los recursos se genera otra caída de la economía.
Entonces me parece que si no tomamos, no pegamos un volantazo respecto a hacia dónde nos dirigimos en términos económicos y la vamos a pasar muy mal.
La vamos a pasar muy mal.
Y hablando de qué plazos se manejan en caso de.
Porque ahora hay que pagar el aguinaldo, dentro de dos meses hay que pagar aguinaldo y hoy estamos pidiendo adelantos para poder pagar salarios.
¿Han tenido alguna charla previa con, por ejemplo, el ministro de Economía para ver cómo se enfrenta esta situación?
Porque hay mucha preocupación respecto de esto.
Bueno, el ministro de Economía planteó un problema muy grande en términos financieros, hablando de un déficit de 27 mil millones de pesos.
27 Mil millones de pesos es casi un tercio de la masa salarial de toda la provincia.
Entonces la verdad que es muy complejo.
Lo que sucede es que, a ver, necesitamos también tener un plan, más allá de lo que pasa a nivel nacional y la caída de la coparticipación, necesitamos tener un plan propio de cómo salir.
Y yo no veo que se esté trabajando en eso.
Lo único que se ha enviado es un proyecto del Código Fiscal para aumentar ciertas tasas.
Yo no quiero descartarlo, pero la realidad es que también el sector privado está muy golpeado.
Entonces creo que hay que empezar a trabajar en ser más eficiente en el gasto, ver aquellas cosas que no son prioridades.
Que no son prioridades y tratar de empezar a ordenar las cuentas.
Si nosotros no nos ponemos en la cabeza que hay que tener un plan integral para equilibrar las cuentas públicas provinciales, pase lo que pase no vamos a salir de esta situación, se va a agravar y vamos a poner en riesgo también los salarios de la administración pública.
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