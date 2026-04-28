En la Resolución de Presidencia Nº 087/26 se determinó el cierre de asuntos para mañana martes 28 de abril a las 16 h y la Comisión de Labor Parlamentaria se reunirá el miércoles 29 a las 11 h en sede de la Presidencia de la Cámara.
LEGISLATURA: Convocan a la segunda Sesión Ordinaria para este jueves
Ushuaia, 28/04/2026.- La vicepresidenta 1ª de la Cámara Legislativa, legisladora María Victoria Vuoto (PJ), convocó a Sesión Ordinaria para este jueves 30 de abril a las 11 h, a realizarse en el Recinto de Sesiones ubicado en Yaganes y Héroes de Malvinas de Ushuaia.