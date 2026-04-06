LA VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO REGRESÓ A USHUAIA TRAS MÁS DE 20 AÑOS Y REUNIÓ A MÁS DE 140 PILOTOS

Ushuaia 06/04/2026.- Luego de más de veinte años, la prueba de enduro más extrema y antigua de la Argentina, la Vuelta a la Tierra del Fuego, volvió a la ciudad de Ushuaia en el marco de su 42° edición.

Más de 140 pilotos de nuestra provincia y de Chile fueron parte de esta histórica competencia, que desafía al cuerpo y exige la máxima lucidez mental para afrontar cada etapa, superando dificultades mecánicas, condiciones climáticas adversas y un entorno natural de enorme exigencia.

El sábado por la tarde, en la renovada Pasarela Luis P. Fique, la Municipalidad de Ushuaia recibió a los corredores y corredoras que completaron la primera etapa, junto a sus equipos, familiares y amigos, en un espacio de encuentro donde se realizó la entrega de medallas y se compartió chocolate caliente. En ese marco, el intendente Walter Vuoto estuvo presente acompañando la jornada y participó de la recepción a los pilotos, saludando a los competidores y destacando el esfuerzo y la pasión que representa esta emblemática prueba para toda la provincia.



La prueba continuó el domingo con largada desde Tierra Mayor, arribando en primer lugar a la ciudad de Río Grande el piloto Thiago González, quien se consagró ganador de la edición 2026 de la VTDF.

De esta manera, el piloto riograndense, perteneciente a una familia con fuerte tradición en la competencia, logró la victoria en motos y en la clasificación general, sumando su primera estrella.

En la categoría ATV ELITE, la divisional más numerosa, el ganador fue Martín Bronzovich, quien alcanzó su cuarta estrella en esta emblemática prueba.

En los días previos, familiares del corredor Daniel Cárdenas destacaron el verdadero espíritu de la competencia, remarcando que su valor no reside únicamente en las victorias, sino en la exigencia, el sacrificio y la pasión que implica. “Fueron muchas más las vueltas que no se lograron, y eso hace que su determinación y persistencia sean dignas de imitar, tanto en la competencia como en la vida”.

El regreso de la competencia a Ushuaia, después de más de dos décadas, es también el resultado del trabajo articulado entre el Municipio y las distintas instituciones deportivas, consolidando políticas públicas que promueven el desarrollo del deporte y posicionan a la ciudad como sede de eventos de relevancia provincial y nacional.

En este sentido, la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó que “la Vuelta a la Tierra del Fuego vuelva a Ushuaia después de más de 20 años no es casualidad, sino el resultado de una decisión política de acompañar al deporte, de trabajar junto a las instituciones y de seguir generando las condiciones para que estos eventos vuelvan a tener lugar en la ciudad. Esto no solo fortalece el deporte local, sino que también posiciona a Ushuaia y genera un impacto real en la comunidad”.