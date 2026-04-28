Eramos pocos y llegó el Nimitz, el portaviones norteamericano está en Argentina y pasó por el Estrecho de Magallanes.

El portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68) de la Armada de los Estados Unidos completó el cruce del Estrecho de Magallanes el domingo 26 de abril de 2026, adentrándose en el Atlántico Sur tras una travesía de 18 horas. Este despliegue forma parte del operativo «Southern Seas 2026» y fue escoltado por la Armada de Chile.
Detalles clave del paso:
- Identidad: USS Nimitz (CVN-68), uno de los portaaviones nucleares más grandes de EE.UU..
- Ruta: Cruzó desde el Pacífico hacia el Atlántico, pasando frente a Punta Arenas y la Primera Angostura.
- Propósito: Ejercicios navales conjuntos (PASSEX) con la Armada Argentina y otros países de la región.
- Dimensión: Con 333 metros de eslora, es una demostración de soberanía y cooperación internacional en la zona.
El buque, que planea su retiro en 2027, fue visto por residentes de la zona de Porvenir antes de salir al Mar Argentino cerca de las 19:00 horas del domingo.
El portaaviones USS Nimitz (CVN-68) no realizará visitas a puertos argentinos durante su travesía por el Mar Argentino. Debido a su propulsión nuclear y a sus inmensas dimensiones (333 metros de eslora), el buque permanecerá en aguas internacionales o fuera de los límites portuarios por razones de seguridad y logística.
Itinerario y Permanencia en Argentina
El buque se encuentra actualmente en territorio argentino y su estadía se estima en aproximadamente 4 días, desde su ingreso al Atlántico el 26 de abril hasta el 30 de abril.
- Paso por Chubut (Martes 28 de abril): El portaaviones realiza maniobras a la altura de la costa de Trelew, donde se integran destructores de la Armada Argentina como el ARA «La Argentina».
- Zona de Necochea / Quequén (Miércoles 29 de abril): Se prevé que la formación navegue frente a estas costas bonaerenses para continuar con los ejercicios tácticos.
- Cierre en Mar del Plata (Jueves 30 de abril): El portaaviones llegará a la zona de Mar del Plata, donde se realizarán las actividades finales de la etapa argentina antes de que el buque continúe su rumbo norte hacia Uruguay y Brasil.
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Ejercicios en Altamar
Aunque el portaaviones no atraque, la Armada Argentina desplegó unidades desde Puerto Belgrano para operar en conjunto. Entre las actividades destaca
- Anclaje de helicópteros Sea King argentinos directamente en la cubierta del USS Nimitz.
- Maniobras de defensa aérea con aviones F-18 estadounidenses y exploración con aviones P-3C Orion argentinos.
- Participación de buques nacionales como el destructor ARA «Sarandí» y las corbetas «Robinson» y «Rosales».
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar