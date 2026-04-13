Rio Grande 13/04/2026.- Escuchar a libertarios fueguinos hablar de moral, principios, o valores pone de manifiesto una capacidad de cinismo pocas veces vista y, claramente tenemos fundamentos para decir esto sin vueltas ni rodeos de ningún tipo. Ni que hablar de la defensa de las dos vidas, mientras miles de adultos mayores han muerto desde que sumieron por haberles retirado la cobertura de medicamentos, sin contar que se quedaron con 57 mil millones de los discapacitados. De que hablan los libertarios cuando levanta el dedito acusador. El maquillaje no logra tapar el cinismo y lo siniestro de estos personajes, ademas los recortes de Milei desde 2023 impactaron directamente en la infancia y juventud argentina, debilitando la alimentación, la salud y la educación de los sectores más vulnerables. Todo en este informe de opinión e información.

Los libertarios hablan de los fondos que deben destinarse a tal o cual área, mientras, por ejemplo, les embargan los salarios a dos senadores, uno por estafadora, Lorena Villaverde, el otro Bartolomé Abdala por evasión fiscal, tienen diputado s ocultos como Espert por relaciones con narcos.

Pero vayamos a lo que han hecho con Tierra del Fuego, además de haberse quedado con los salarios de los empleados del bloque de Natalia Graciania y Agustin Coto, y que nadie diga nada, es el gobierno de Javier Milei, quien quitó los aranceles a las importaciones de celulares, destruyendo la industria electrónica, fue el gobierno de Milei el que mantiene pisados los salarios desde que asumieron y ha llevado a que esta sea la provincia mas endeudada del pais en tarjetas de crédito.

Fue el gobierno libertario quien le redujo la coparticipación en mas de un 14% en el ultimo años y mas en los años anteriores poniendo el riesgo los salarios de los empleados del estado y toda la economía de la provincia.

Este gobierno, quitó los subsidios al transporte, el Fondo de incentivo Docente, al gas, en la zona más austral del pais, la más fría y más aislada.

Con este gobierno los combustibles aumentaron un 300% desde diciembre de 2023.

Redujeron los presupuestos universitarios.

Generaron el cierre de 12 fabricas.

12.000 desocupados en dos años

Desaparicion de la industria textil.

Cierre de comercios y mas de 400 despidos.

Quitaron materias en la curricula, con el argumento de que a ellos no les corresponde pagarlas.

Están rematando entes como el INTA, INTI, CONICET, entregando los glaciares a las mineras, el agua potable a los yankees

Con este gobierno los servicios de luz y gas aumentaron 500%, luz.

Un dato aterrador que no publica ningún medio y que es tan real como todo lo anterior:

Entre 2023 y 2024 se registró un exceso de mortalidad de más de 21.000 adultos mayores en Argentina, vinculado por especialistas y datos oficiales a la falta de acceso a medicamentos y tratamientos. En 2023 murieron 263.522 personas mayores de 65 años, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 284.798, lo que representa un incremento del 8% aproximadamente.

Exceso de mortalidad: +21.276 fallecimientos respecto al año anterior.

Causa señalada: Especialistas como el Dr. Óscar Atienza vinculan este aumento a la retirada de medicamentos gratuitos para jubilados, dificultades de acceso a tratamientos y caída en la vacunación.

Impacto en mayores de 80 años: El incremento fue aún más marcado en este grupo, con un aumento cercano al 9,5% en la mortalidad.

No existe un registro oficial que atribuya cada muerte directamente a la falta de medicamentos, pero el exceso de mortalidad en adultos mayores coincide con cambios en políticas de acceso a fármacos y tratamientos.

El dato más sólido es el exceso de 21.276 muertes en 2024 respecto a 2023, interpretado por especialistas como consecuencia del deterioro en la cobertura sanitaria.

El informe de 2025 aún no está publicado, por lo que no se dispone de cifras más recientes.

Se entiende que el cinismo de estos personajes a los que me niego a reconocer como representantes de alguien inteligente, pensante o moralmente respetable, son el basamento de la más patética y fracasada forma de hacer política, mediocre, a los gritos y sin fundamentos.

Hablemos de los niños, niñas, adolescentes golpeados por el gobierno de derecha que maneja este pais.

Impacto en comedores escolares y programas alimentarios

Cierre o reducción de comedores: Miles de niños dejaron de recibir su principal comida diaria en escuelas y centros comunitarios.

Miles de niños dejaron de recibir su principal comida diaria en escuelas y centros comunitarios. Desnutrición y malnutrición: Organizaciones sociales reportaron un aumento en la inseguridad alimentaria infantil.

Organizaciones sociales reportaron un aumento en la inseguridad alimentaria infantil. Programas eliminados: Algunos planes de asistencia alimentaria fueron directamente desfinanciados.

Impacto en salud infantil y juvenil

Acceso limitado a medicamentos y tratamientos: Familias con bajos ingresos enfrentaron mayores dificultades para cubrir vacunas y controles pediátricos.

Familias con bajos ingresos enfrentaron mayores dificultades para cubrir vacunas y controles pediátricos. Caída en vacunación: Se registró una disminución en la cobertura de campañas de inmunización, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.

Se registró una disminución en la cobertura de campañas de inmunización, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Atención primaria debilitada: Los recortes afectaron hospitales públicos y centros de salud, reduciendo turnos y servicios pediátricos.

Impacto en educación

Recortes presupuestarios: El gasto educativo cayó en términos reales, afectando infraestructura escolar y programas de apoyo.

El gasto educativo cayó en términos reales, afectando infraestructura escolar y programas de apoyo. Suspensión de becas y programas de inclusión: Jóvenes de sectores vulnerables perdieron beneficios que garantizaban su permanencia en el sistema educativo.

Jóvenes de sectores vulnerables perdieron beneficios que garantizaban su permanencia en el sistema educativo. Desigualdad creciente: La brecha entre estudiantes de escuelas privadas y públicas se amplió, afectando especialmente a zonas periféricas y rurales.

Resumen en tabla

Área afectada Impacto principal Consecuencia social Comedores escolares Cierre y reducción de servicios Aumento de inseguridad alimentaria infantil Salud Menor acceso a medicamentos y vacunas Riesgo de brotes y deterioro en salud infantil Educación Recorte de programas y becas Mayor deserción y desigualdad educativa

Riesgos y consecuencias a largo plazo

Generación marcada por la precariedad: Los niños y jóvenes que crecieron en este período enfrentan riesgos de salud crónicos y menor desarrollo cognitivo.

Los niños y jóvenes que crecieron en este período enfrentan riesgos de salud crónicos y menor desarrollo cognitivo. Desigualdad estructural: La falta de acceso a educación y salud refuerza ciclos de pobreza intergeneracional.

La falta de acceso a educación y salud refuerza ciclos de pobreza intergeneracional. Debilitamiento del capital humano: Menor inversión en infancia y juventud compromete el futuro productivo del país.

En síntesis: los recortes de Milei desde 2023 impactaron directamente en la infancia y juventud argentina, debilitando la alimentación, la salud y la educación de los sectores más vulnerables.

Manifestaciones en la práctica política

Lenguaje vacío: Uso de discursos que no buscan convencer, sino manipular, con plena conciencia de su falta de correspondencia con la realidad.

Normalización de la incoherencia: Los actores políticos actúan sin intentar justificar la distancia entre sus palabras y sus hechos.

Desconfianza ciudadana: El cinismo político alimenta la percepción de que “todos los políticos son iguales” y que la política es un espacio inevitablemente corrupto.

Instrumentalización del poder: Se privilegia la eficacia y el cálculo estratégico por encima de principios éticos o compromisos con la comunidad.

Comparación: Hipocresía vs. Cinismo en política Concepto Hipocresía Cinismo Relación con valores Finge respetarlos Los niega abiertamente Discurso vs. acción Mantiene fachada de virtud Asume incoherencia sin disimulo Impacto social Genera decepción Genera desconfianza y apatía Ejemplo típico Político que promete ética pero actúa corruptamente Político que admite que actúa por interés propio Implicancias sociales Erosión de la democracia: La confianza es el soporte básico de la vida democrática; el cinismo la debilita.

La confianza es el soporte básico de la vida democrática; el cinismo la debilita. Apatía ciudadana: Al percibir que la política es un juego de intereses, la participación disminuye.

Al percibir que la política es un juego de intereses, la participación disminuye. Exigencia moral: Resistir el cinismo político se plantea como un deber ético, ya que sin confianza no hay comunidad política viable . En síntesis: el cinismo político es más que una actitud individual; es un fenómeno estructural que afecta la legitimidad de las instituciones y la participación ciudadana. ¿Querés que te arme ejemplos concretos de cinismo político en la historia argentina para ilustrar cómo se manifiesta en distintos contextos?

Cuantos adultos mayores murieron por falta de medicamentos desde 2023 a la fecha

Entre 2023 y 2024 se registró un exceso de mortalidad de más de 21.000 adultos mayores en Argentina, vinculado por especialistas y datos oficiales a la falta de acceso a medicamentos y tratamientos. En 2023 murieron 263.522 personas mayores de 65 años, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 284.798, lo que representa un incremento del 8% aproximadamente. Datos principales 2023: 263.522 muertes en mayores de 65 años.

263.522 muertes en mayores de 65 años. 2024: 284.798 muertes en mayores de 65 años.

284.798 muertes en mayores de 65 años. Exceso de mortalidad: +21.276 fallecimientos respecto al año anterior.

+21.276 fallecimientos respecto al año anterior. Causa señalada: Especialistas como el Dr. Óscar Atienza vinculan este aumento a la retirada de medicamentos gratuitos para jubilados, dificultades de acceso a tratamientos y caída en la vacunación. Contexto sanitario Acceso a medicamentos: La reducción de programas de cobertura y el encarecimiento de fármacos impactaron directamente en la población mayor.

La reducción de programas de cobertura y el encarecimiento de fármacos impactaron directamente en la población mayor. Impacto en mayores de 80 años: El incremento fue aún más marcado en este grupo, con un aumento cercano al 9,5% en la mortalidad.

El incremento fue aún más marcado en este grupo, con un aumento cercano al en la mortalidad. Otros indicadores negativos: También se registraron aumentos en mortalidad neonatal y materna, reflejando un deterioro general del sistema de salud. Resumen en tabla Año Muertes mayores de 65 Variación Factores asociados 2023 263.522 — Cobertura parcial de medicamentos 2024 284.798 +21.276 Retiro de remedios a jubilados, caída en vacunación, dificultades de acceso Consideraciones No existe un registro oficial que atribuya cada muerte directamente a la falta de medicamentos , pero el exceso de mortalidad en adultos mayores coincide con cambios en políticas de acceso a fármacos y tratamientos.

, pero el exceso de mortalidad en adultos mayores coincide con cambios en políticas de acceso a fármacos y tratamientos. El dato más sólido es el exceso de 21.276 muertes en 2024 respecto a 2023 , interpretado por especialistas como consecuencia del deterioro en la cobertura sanitaria.

, interpretado por especialistas como consecuencia del deterioro en la cobertura sanitaria. El informe de 2025 aún no está publicado, por lo que no se dispone de cifras más recientes. En conclusión: desde 2023 a la fecha, los datos oficiales muestran un exceso de más de 21.000 muertes en adultos mayores, con fuerte correlación a la falta de acceso a medicamentos y tratamientos. ¿Querés que te arme un análisis sobre cómo estas cifras se distribuyen por provincias, para ver el impacto específico en regiones como Tierra del Fuego?

Extenderse más, sería darle entidad a un grupo de mediocres con una miserable cuota de poder, los que los convierte en miserables y los hechos me evitan mayores comentarios. Estos son hechos, no relato.

Comparación: Hipocresía vs. Cinismo en política

Concepto Hipocresía Cinismo Relación con valores Finge respetarlos Los niega abiertamente Discurso vs. acción Mantiene fachada de virtud Asume incoherencia sin disimulo Impacto social Genera decepción Genera desconfianza y apatía Ejemplo típico Político que promete ética pero actúa corruptamente Político que admite que actúa por interés propio

Implicancias sociales

Erosión de la democracia: La confianza es el soporte básico de la vida democrática; el cinismo la debilita.

La confianza es el soporte básico de la vida democrática; el cinismo la debilita. Apatía ciudadana: Al percibir que la política es un juego de intereses, la participación disminuye.

Al percibir que la política es un juego de intereses, la participación disminuye. Exigencia moral: Resistir el cinismo político se plantea como un deber ético, ya que sin confianza no hay comunidad política viable .

En síntesis: el cinismo político es más que una actitud individual; es un fenómeno estructural que afecta la legitimidad de las instituciones y la participación ciudadana.

Es lo que los libertarios aplican todo los dias y aun cuentan con quienes los justifican, a los que no me voy a referir por una cuestión de respeto a mi inteligencia.

Quizá aquí esté el resultado de la encuesta de Zuban/Córdoba que sostiene que el 55% de los argentinos está en desacuerdo con el gobierno nacional, le sobran los motivos.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar