Ranking regional de inflación: Argentina solo es superada por Venezuela

Argentina 15/03/2026.- El dato difundido por el Indec confirma la tendencia alcista iniciada en 2025 y amplía la brecha respecto a los países vecinos, que muestran mayor estabilidad de precios.

El dato de inflación correspondiente a febrero de 2026 difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a ubicar a Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,9% mensual, el país quedó en el segundo lugar del ranking regional, solo por detrás de Venezuela.

Mientras la mayoría de las economías latinoamericanas reportaron variaciones inferiores al 1% e incluso registros de deflación, el indicador argentino consolidó una tendencia alcista que comenzó a evidenciarse a partir de mediados de 2025.

En el acumulado del primer bimestre del año, la inflación en Argentina alcanzó el 5,9%. Este escenario se produce en un contexto en el que, tras una desaceleración previa, el ritmo de aumento de precios volvió a mostrar un comportamiento ascendente desde junio de 2025.

A su vez, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, una cifra que supera ampliamente los promedios anuales registrados por los países vecinos y que vuelve a reflejar la persistencia del fenómeno inflacionario en la economía local.

El panorama en la cima del ranking

En el primer lugar del ranking regional continúa Venezuela, que mantiene una diferencia significativa respecto del resto de los países. Según los datos difundidos por el Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%.

En tanto, el acumulado del primer bimestre en ese país escaló al 51,90%. A pesar de algunos períodos de relativa estabilidad en años anteriores, la dinámica inflacionaria venezolana se mantiene en niveles de dos dígitos mensuales, reflejando fuertes desequilibrios macroeconómicos.

Argentina, en el segundo puesto con una inflación mensual del 2,9%, se encuentra claramente por encima del grupo de países que mantienen metas de inflación de un solo dígito anual.

El comportamiento del IPC local en febrero estuvo impulsado principalmente por aumentos en servicios públicos y regulados, además del impacto estacional en distintos rubros de consumo masivo.

La situación en los países andinos

Detrás de Argentina aparece Colombia, que se ubicó en el tercer lugar del ranking regional. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación mensual en febrero fue del 1,08%, mientras que el acumulado del primer bimestre alcanzó el 2,27%.

La economía colombiana ha enfrentado presiones inflacionarias vinculadas principalmente al precio de los alimentos y a la indexación de contratos de arrendamiento. Sin embargo, mantiene una tendencia hacia niveles más bajos en comparación con los registros del año anterior.

Por su parte, Perú registró una variación mensual del 0,69% en febrero, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En ese país, el acumulado de los primeros dos meses del año se ubicó en el 0,72%.

De acuerdo con los medios locales, Perú logró sostener su estabilidad monetaria a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía. Este resultado se vincula a una política monetaria restrictiva y a una recuperación de la oferta de productos agrícolas luego de eventos climáticos que habían afectado el inicio del año pasado.

En Ecuador, la inflación mensual fue del 0,21%, mientras que el acumulado del primer bimestre llegó al 0,57%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país muestran niveles de variación de precios entre los más bajos de la región, asociados a la ausencia de expansión monetaria y a un consumo interno con dinámica moderada.

El bloque del Mercosur y la estabilidad del Cono Sur

En el caso de Brasil, la principal economía de América Latina, el IPC de febrero fue del 0,70%, con un acumulado bimestral del 1,03%. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) señaló que el índice estuvo influenciado principalmente por los costos de transporte y educación, que suelen registrar subas en el segundo mes del año.

Aun así, el Banco Central de Brasil mantiene una vigilancia permanente sobre las expectativas inflacionarias con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus metas anuales.

Uruguay también registró niveles de inflación significativamente más bajos que Argentina. En febrero, el aumento de precios fue del 0,35%, mientras que el acumulado del primer bimestre alcanzó el 1,27%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo destacó que el país atraviesa un período prolongado de estabilidad de precios. En los últimos tiempos, incluso ha logrado registrar sus niveles de inflación interanual más bajos en más de siete décadas.

Entre los factores que contribuyeron a este escenario se encuentran la apreciación de la moneda local frente al dólar y una política fiscal enfocada en el control del gasto público.

Paraguay y Chile, con inflación cero

En Paraguay y Chile, los registros inflacionarios de febrero fueron aún más bajos. Ambos países informaron una variación mensual del 0% en el segundo mes de 2026.

Paraguay acumula una inflación del 0,60% en el primer bimestre, según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP). En tanto, Chile registra un 0,40% en el mismo período, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno.

En el caso chileno, esta estabilidad se produce luego de un proceso de ajuste posterior a los picos inflacionarios que se registraron tras la pandemia. Con ese proceso, el país logró volver a anclar las expectativas del mercado.

Deflación en la región

Bolivia fue el único país de América Latina que registró deflación durante febrero. La variación de precios fue del -0,62%, lo que significa una caída general en el nivel de precios.

De esta manera, el acumulado del primer bimestre se ubicó en el 0,68%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano atribuyó este comportamiento a una baja estacional en los precios de productos básicos de la canasta alimentaria.

Además, el sistema de subsidios vigente en el país contribuye a mantener regulados los costos de la energía y los combustibles, lo que también incide en la evolución de los precios.

La comparación regional deja en evidencia la brecha existente entre Argentina y sus vecinos. El dato mensual argentino del 2,9% es casi tres veces superior al de Colombia, que ocupa el tercer lugar del ranking.

Si la comparación se realiza con Brasil o Uruguay, la diferencia resulta aún mayor: el ritmo de inflación argentino es cuatro veces superior al brasileño y ocho veces mayor que el uruguayo.

Esta disparidad pone de relieve que, mientras la mayoría de los países de América Latina logró estabilizar sus indicadores de precios tras los shocks externos de los últimos años, la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina.

Fuente:GLP