La Ruta Nacional 3 tendrá su guía turística oficial: un corredor estratégico que une Buenos Aires con Tierra del Fuego

El trabajo comenzó el 26 de febrero con un relevamiento georreferenciado de localidades, atractivos, servicios al viajero y estado general de la ruta, que se extenderá hasta el 16 de marzo.
El recorrido
El equipo técnico del ACA inició el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanzó por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre las localidades visitadas se destacan:
- Buenos Aires: San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.
- Río Negro: Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande.
- Chubut: Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia.
- Santa Cruz: Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos.
- Tierra del Fuego: San Sebastián, Río Grande, Ushuaia y Lapataia.
Objetivos de la guía
La futura publicación busca:
- Poner en valor los atractivos naturales, culturales y productivos de la ruta.
- Consolidar la RN3 como producto turístico integral.
- Fortalecer su posicionamiento en el mercado interno e internacional.
- Integrar la promoción turística con políticas de desarrollo territorial equilibrado.
Importancia de la Ruta Nacional 3
La RN3 es el principal corredor vial de la costa atlántica argentina, con más de 3.000 km de extensión. Une Buenos Aires con Tierra del Fuego y constituye la única conexión terrestre hacia el extremo sur del país.
Claves de su relevancia:
- Conectividad y logística: fundamental para el transporte de carga y el desarrollo económico patagónico.
- Corredor turístico: atraviesa paisajes únicos y permite acceder a sitios como la Península Valdés (avistamiento de ballenas) y el Parque Nacional Tierra del Fuego.
- Infraestructura en mejora: obras de autovía en el tramo Cañuelas–Azul para aumentar seguridad y capacidad.
- Conexión internacional: vía de acceso a Tierra del Fuego, que requiere cruzar el Estrecho de Magallanes por territorio chileno.
Impacto esperado
La guía turística permitirá optimizar la experiencia de los viajeros, ofreciendo información precisa sobre:
- Servicios disponibles en cada localidad.
- Atractivos naturales y culturales.
- Recomendaciones de seguridad y logística.
- Datos históricos y productivos de la región.
Además, reforzará el papel de la RN3 como motor de crecimiento turístico y económico, integrando la promoción con el Pacto Verde y los objetivos de desarrollo sostenible.
La Ruta Nacional 3 no es solo una carretera: es un eje vital para la Patagonia y Tierra del Fuego, que combina conectividad, turismo y producción. La nueva guía turística consolidará su valor estratégico y ofrecerá a residentes y visitantes una herramienta clave para recorrer uno de los caminos más largos y emblemáticos de Argentina.
Fuente de esta noticia: Fuente: prensamercosur.org