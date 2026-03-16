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La Ruta Nacional 3 tendrá su guía turística oficial: un corredor estratégico que une Buenos Aires con Tierra del Fuego

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 16/03/2026.- La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación junto con el Automóvil Club Argentino (ACA) iniciaron la elaboración de una guía turística integral de la Ruta Nacional 3, uno de los corredores más estratégicos del país.

El trabajo comenzó el 26 de febrero con un relevamiento georreferenciado de localidades, atractivos, servicios al viajero y estado general de la ruta, que se extenderá hasta el 16 de marzo.

El recorrido

El equipo técnico del ACA inició el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanzó por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre las localidades visitadas se destacan:

  • Buenos Aires: San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.
  • Río Negro: Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande.
  • Chubut: Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia.
  • Santa Cruz: Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos.
  • Tierra del Fuego: San Sebastián, Río Grande, Ushuaia y Lapataia.

Objetivos de la guía

La futura publicación busca:

  • Poner en valor los atractivos naturales, culturales y productivos de la ruta.
  • Consolidar la RN3 como producto turístico integral.
  • Fortalecer su posicionamiento en el mercado interno e internacional.
  • Integrar la promoción turística con políticas de desarrollo territorial equilibrado.
La Ruta Nacional 3 tendrá su guía turística oficial: un corredor estratégico que une Buenos Aires con Tierra del Fuego
La Secretaría de Turismo lanza una guía de la Ruta Nacional 3 para resaltar los atractivos y servicios en su recorrido.

Importancia de la Ruta Nacional 3

La RN3 es el principal corredor vial de la costa atlántica argentina, con más de 3.000 km de extensión. Une Buenos Aires con Tierra del Fuego y constituye la única conexión terrestre hacia el extremo sur del país.

Claves de su relevancia:

  • Conectividad y logística: fundamental para el transporte de carga y el desarrollo económico patagónico.
  • Corredor turístico: atraviesa paisajes únicos y permite acceder a sitios como la Península Valdés (avistamiento de ballenas) y el Parque Nacional Tierra del Fuego.
  • Infraestructura en mejora: obras de autovía en el tramo Cañuelas–Azul para aumentar seguridad y capacidad.
  • Conexión internacional: vía de acceso a Tierra del Fuego, que requiere cruzar el Estrecho de Magallanes por territorio chileno.

Impacto esperado

La guía turística permitirá optimizar la experiencia de los viajeros, ofreciendo información precisa sobre:

  • Servicios disponibles en cada localidad.
  • Atractivos naturales y culturales.
  • Recomendaciones de seguridad y logística.
  • Datos históricos y productivos de la región.

Además, reforzará el papel de la RN3 como motor de crecimiento turístico y económico, integrando la promoción con el Pacto Verde y los objetivos de desarrollo sostenible.

La Ruta Nacional 3 no es solo una carretera: es un eje vital para la Patagonia y Tierra del Fuego, que combina conectividad, turismo y producción. La nueva guía turística consolidará su valor estratégico y ofrecerá a residentes y visitantes una herramienta clave para recorrer uno de los caminos más largos y emblemáticos de Argentina.

Fuente de esta noticia: Fuente: prensamercosur.org

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