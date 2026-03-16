La Ruta Nacional 3 tendrá su guía turística oficial: un corredor estratégico que une Buenos Aires con Tierra del Fuego

El trabajo comenzó el 26 de febrero con un relevamiento georreferenciado de localidades, atractivos, servicios al viajero y estado general de la ruta, que se extenderá hasta el 16 de marzo.

El recorrido

El equipo técnico del ACA inició el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanzó por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre las localidades visitadas se destacan:

Buenos Aires : San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.

: San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Río Negro : Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande.

: Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande. Chubut : Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia.

: Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia. Santa Cruz : Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos.

: Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos. Tierra del Fuego: San Sebastián, Río Grande, Ushuaia y Lapataia.

Objetivos de la guía

La futura publicación busca:

Poner en valor los atractivos naturales, culturales y productivos de la ruta.

los atractivos naturales, culturales y productivos de la ruta. Consolidar la RN3 como producto turístico integral .

. Fortalecer su posicionamiento en el mercado interno e internacional .

. Integrar la promoción turística con políticas de desarrollo territorial equilibrado.

Importancia de la Ruta Nacional 3

La RN3 es el principal corredor vial de la costa atlántica argentina, con más de 3.000 km de extensión. Une Buenos Aires con Tierra del Fuego y constituye la única conexión terrestre hacia el extremo sur del país.

Claves de su relevancia:

Conectividad y logística : fundamental para el transporte de carga y el desarrollo económico patagónico.

: fundamental para el transporte de carga y el desarrollo económico patagónico. Corredor turístico : atraviesa paisajes únicos y permite acceder a sitios como la Península Valdés (avistamiento de ballenas) y el Parque Nacional Tierra del Fuego .

: atraviesa paisajes únicos y permite acceder a sitios como la (avistamiento de ballenas) y el . Infraestructura en mejora : obras de autovía en el tramo Cañuelas–Azul para aumentar seguridad y capacidad.

: obras de autovía en el tramo para aumentar seguridad y capacidad. Conexión internacional: vía de acceso a Tierra del Fuego, que requiere cruzar el Estrecho de Magallanes por territorio chileno.

Impacto esperado

La guía turística permitirá optimizar la experiencia de los viajeros, ofreciendo información precisa sobre:

Servicios disponibles en cada localidad.

Atractivos naturales y culturales.

Recomendaciones de seguridad y logística.

Datos históricos y productivos de la región.

Además, reforzará el papel de la RN3 como motor de crecimiento turístico y económico, integrando la promoción con el Pacto Verde y los objetivos de desarrollo sostenible.

La Ruta Nacional 3 no es solo una carretera: es un eje vital para la Patagonia y Tierra del Fuego, que combina conectividad, turismo y producción. La nueva guía turística consolidará su valor estratégico y ofrecerá a residentes y visitantes una herramienta clave para recorrer uno de los caminos más largos y emblemáticos de Argentina.