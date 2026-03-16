EL BTF Y EL ICBC AVANZAN EN UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTA PARA EL DESARROLLO DE TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 16/03/2026.- El presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, mantuvo un encuentro bilateral con la máxima autoridad del ICBC Argentina, Zhang Junguo, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas entidades y promover la participación de actores financieros de envergadura internacional en proyectos que potencien la matriz económica y el desarrollo local.

En el marco de una agenda de vinculación institucional, el presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, se reunió con su par del “Industrial and Commercial Bank of China” (ICBC), Zhang Junguo, y directivos de esa entidad con el fin de avanzar en un esquema de cooperación, que permita abordar los desafíos y oportunidades que se presentan en Tierra del Fuego. El encuentro se realizó como parte de la agenda de la delegación diplomática y comercial de China que visitó la Provincia, y tuvo como eje central el futuro trabajo conjunto con actores financieros de envergadura nacional e internacional, buscando sumar esfuerzos que se involucren de manera directa en el desarrollo de la región.

Durante la reunión, que se desarrolló como un espacio de diálogo e intercambio, las autoridades compartieron sus visiones sobre las estrategias de expansión y las oportunidades que ofrece Tierra del Fuego para la actividad bancaria. En ese contexto, Cosentino compartió las diversas acciones que el BTF tiene en marcha, como el reciente Programa Integral de Financiamiento de Vivienda y las líneas de apoyo al sector productivo, y repasó los objetivos estratégicos para el futuro, resaltando la importancia de generar sinergias entre ambas instituciones.

Al respecto, el presidente del BTF destacó que “es para nosotros una tarea permanente y prioritaria la búsqueda de fuentes de recursos complementarios a los propios del BTF, que movilicen el financiamiento hacia la producción y las familias fueguinas. En ese sentido estamos trabajando con el mercado de capitales y otras opciones complementarias que nos permitan apalancar más recursos para fortalecer nuestro rol como banca de fomento”.

En la misma línea, Cosentino agregó que “la perspectiva de inversión en sectores estratégicos para la provincia impone una agenda de trabajo relevante en materia de financiamiento de proyectos productivos específicos y de infraestructura”.

Esta iniciativa se integra en una agenda más amplia que el Banco viene desarrollando con actores oficiales, organismos multilaterales y otras contrapartes estratégicas, invitándolos a que se acerquen a la provincia, amplíen las fuentes de financiamiento disponibles y se conviertan en aliados del crecimiento económico de la provincia.

Como resultado del intercambio, ambas entidades acordaron avanzar en una nueva instancia de trabajo destinada a delinear una hoja de ruta de acciones conjuntas orientada al financiamiento de proyectos productivos e iniciativas de infraestructura, reafirmando el compromiso del BTF de continuar impulsando herramientas que contribuyan al desarrollo de Tierra del Fuego y el bienestar de su comunidad.