Alerta mundial por el petróleo y el gas: piden a la población que vuelva a trabajar desde casa, la implicancias en Tierra del Fuego.

Internacionales 21/03/2026.- La AIE advierte sobre una crisis sin precedentes y propone medidas inmediatas que impactan en transporte, trabajo y consumo doméstico para reducir el uso de petróleo. Tierra del Fuego será una de las provincias más expuestas por su dependencia del gas para la generación de energía en las tres ciudades de la provincia, y tambien de los combustibles líquidos, por su aislamiento.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la guerra en Irán provocó «la mayor interrupción del suministro» en la historia del mercado petrolero y pidió actuar no solo del lado de la oferta, sino también sobre la demanda .

Frente al shock energético, el organismo presentó un paquete de medidas inmediatas para que gobiernos, empresas y hogares reduzcan su consumo de petróleo.

Según explicó su director ejecutivo, Fatih Birol, la tensión en Oriente Próximo y la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, empujaron los precios por encima de los US$ 100 por barril. Aunque los países miembros ya liberaron 426 millones de barriles de reservas estratégicas, la AIE remarcó que eso no alcanza para compensar la magnitud de la crisis.

Entre las principales recomendaciones, el organismo propone más teletrabajo, una baja de al menos 10 km/h en los límites de velocidad y un mayor uso del transporte público . La AIE calcula que sumar tres días semanales de trabajo remoto podría reducir entre 2% y 6% el consumo nacional de petróleo en autos, mientras que manejar más despacio permitiría ahorrar entre 5% y 10% de combustible por vehículo. También sugirió compartir auto, aplicar esquemas de circulación alternada y mejorar la eficiencia en la conducción.

El plan también alcanza a los viajes y al hogar. La AIE recomendó evitar vuelos cuando haya alternativas y recortar hasta 40% los viajes de negocios en avión, con el objetivo de bajar el consumo de queroseno. En paralelo, pidió avanzar hacia soluciones eléctricas en la cocina, como las placas de inducción, para reducir la dependencia del gas licuado de petróleo (GLP) y aliviar los problemas de abastecimiento.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, la aplicación generalizada de este decálogo permitiría ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles diarios, aunque Birol admitió que eso solo cubriría una parte del faltante actual. Por eso, la AIE insistió en que la prioridad sigue siendo restablecer el flujo de crudo a través de Ormuz, mientras reclama a los gobiernos políticas públicas, incentivos y ayudas focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables.

Impacto específico en Tierra del Fuego

Dependencia del gas: La provincia depende fuertemente del gas natural para calefacción y electricidad. Cualquier restricción o encarecimiento del GLP afectará hogares y empresas.

La provincia depende fuertemente del gas natural para calefacción y electricidad. Cualquier restricción o encarecimiento del GLP afectará hogares y empresas. Transporte aéreo: Ushuaia y Río Grande dependen de vuelos para conexión con el continente. La recomendación de reducir viajes en avión y el encarecimiento del queroseno impactarán en la conectividad y el turismo.

Ushuaia y Río Grande dependen de vuelos para conexión con el continente. La recomendación de reducir viajes en avión y el encarecimiento del queroseno impactarán en la conectividad y el turismo. Industria electrónica en Río Grande: El aumento de costos logísticos y energéticos puede afectar la competitividad de las fábricas.

El aumento de costos logísticos y energéticos puede afectar la competitividad de las fábricas. Aislamiento geográfico: La falta de alternativas de transporte terrestre (por la frontera con Chile y la necesidad de cruzar el Estrecho de Magallanes) hace que la provincia sea más vulnerable a la crisis energética.

Comparación de efectos

Dimensión Argentina en general Tierra del Fuego Combustibles Suba de precios en nafta y gasoil Mayor impacto por transporte marítimo y aéreo Gas Presión sobre tarifas domiciliarias Crítico: calefacción y electricidad dependen del gas Transporte aéreo Reducción de vuelos de negocios Riesgo de menor conectividad y turismo Trabajo remoto Posible expansión en ciudades grandes Limitado, pero útil en administración pública

Riesgos y oportunidades

Riesgo social: aumento del costo de vida en hogares fueguinos, especialmente en invierno.

aumento del costo de vida en hogares fueguinos, especialmente en invierno. Riesgo económico: encarecimiento de la producción industrial y caída del turismo.

encarecimiento de la producción industrial y caída del turismo. Oportunidad: acelerar transición hacia energías renovables locales (eólica en Río Grande, biomasa en Tolhuin).

acelerar transición hacia energías renovables locales (eólica en Río Grande, biomasa en Tolhuin). Oportunidad política: posicionar a Tierra del Fuego como laboratorio de eficiencia energética y teletrabajo.

Conclusión

La crisis energética global golpeará a toda Argentina, pero Tierra del Fuego será una de las provincias más expuestas por su dependencia del gas y los combustibles líquidos, y por su aislamiento. Las medidas de ahorro energético y teletrabajo no son solo recomendaciones internacionales: en el caso fueguino, pueden convertirse en estrategias de supervivencia económica y social.

Con información de El Economista y www.lalicuadoratdf.com.ar