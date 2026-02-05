Tabsa refuerza frecuencias de cruce para el Asado Más Grande de Tierra del Fuego

Con el objetivo de facilitar el traslado de los cientos de magallánicos y turistas que asistirán a la XXIII versión del Asado Más Grande de Tierra del Fuego, TABSA anunció un refuerzo en sus operaciones para el próximo sábado 7 de febrero.

La tradicional competencia, que pone en valor la identidad y gastronomía fueguina, se llevará a cabo en el Centro Ecuestre del Club de Rodeo de Porvenir. Para responder a la alta demanda, la empresa ha dispuesto tres frecuencias especiales entre Punta Arenas y Porvenir a bordo del ferry Pathagon.

Desde Tres Puentes las salidas están programas a las 7.30 horas, 12.30 horas y 19.30 horas. En tanto, desde Bahía Chilota el ferry Pathagon zarpará a las 10.00 horas, 17.00 horas y 22.00 horas.

Desde la compañía recordaron a los usuarios la importancia de embarcarse con una hora de antelación para asegurar la fluidez del servicio. Asimismo, destacaron que los pasajes pueden adquirirse de forma anticipada a través de tabsa.cl y en la App TABSA.

Identidad y Tradición

Con esta medida, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo y la conectividad de Tierra del Fuego. En esta edición, el evento contará con la participación de 30 equipos provenientes de Chile y Argentina, quienes competirán en dos turnos por la mejor cocción de cordero a las brasas.

La jornada comenzará a las 9 horas y se extenderá con un show musical, actividades para niños y adultos, culminando con la ceremonia de premiación programada para las 17:30 horas.

Fuente: elmagallanico.com