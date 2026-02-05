Mientras arde la Patagonia, el Gobierno amenaza con echar a casi 400 trabajadores de Parques Nacionales: «Es repudiable»

Argentina 05/02/2026.- La Asociación Trabajadores del Estado inicia una jornada de protestas en distintos puntos del país. “El recorte que planifica Adorni es inaplicable. Son los propios datos oficiales los que dan cuenta que la planta funcional se encuentra muy por debajo de la necesaria”, advirtió Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó una jornada de protestas en Parques Nacionales, en Ciudad de Buenos Aires y sedes del organismo en todo el país, en rechazo a un plan de recortes de personal anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que según el sindicato implicaría la pérdida de al menos 380 puestos de trabajo.

La movilización fue convocada para las 11 h en la Casa Central de ATE, ubicada en Avenida Rivadavia 1475 de la Ciudad de Buenos Aires, y se replicará en diversos puntos del país donde opera la Administración de Parques Nacionales.

Según informó la propia organización sindical, la amenaza de despidos corresponde a una reducción de más del 20% del personal de la cartera, lo que generaría la salida de al menos 380 trabajadores en un organismo considerado clave para la protección de áreas naturales y la lucha contra los incendios forestales en la Patagonia y otras regiones.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la medida y advirtió que la planta funcional del organismo “se encuentra muy por debajo de lo necesario” para la atención de tareas esenciales. Además, señaló que la situación desfinancia la capacidad de respuesta estatal en medio de la temporada de incendios.

«Es repudiable y difícil de comprender que quieran despedir casi 400 trabajadores de uno de los principales organismos que luchan contra los incendios en la Patagonia y en todo el país. Existe en el Gobierno una intención deliberada de restar capacidad de respuesta del Estado. Es evidente que se están defendiendo intereses distintos a los de nuestro pueblo», advirtió el dirigente vía X.

En este sentido, sostuvo que los retiros voluntarios se convierten en despidos por coacción: «Es decir, los funcionarios ejercen intimidación para obligar a los trabajadores contra su voluntad a adherir al retiro voluntario. Esta violencia está contemplada en el Código Penal. Es un delito. El Código Penal castiga con pena de prisión a quien obligue a otro a hacer algo contra su voluntad. Más de un funcionario va a terminar preso”.

Protesta contra el recorte

En declaraciones previas, ATE y otros medios consignaron que la advertencia de recortes de personal había sido formulada por Adorni y que incluiría puestos de trabajo en distintos organismos nacionales, con preocupaciones específicas sobre el impacto en brigadistas forestales que combaten incendios en la Patagonia.

El gremio estatal definió que de no revertirse la amenaza de despidos y el plan de ajustes, profundizará sus medidas de acción directa en los próximos días. «El recorte que planifica Adorni sobre Parques Nacionales es inaplicable. Son los propios datos oficiales los que dan cuenta que la planta funcional se encuentra muy por debajo de la necesaria», señaló Aguiar.

Y finalizó: «Desde ATE hemos decidido iniciar medidas de acción directas que se irán profundizando con el correr de los días si no se garantiza la continuidad de todas las fuentes laborales. No descartamos realizar bloqueos en los ingresos a los parques. La situación no da para más».

Fuente:GLP