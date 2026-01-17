“VACACIONES EN EL PARQUE” CONTINÚA ESTE FIN DE SEMANA EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Rio Grande 17/01/2026.- En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, “Vacaciones en el Parque” vuelve este fin de semana al Parque de los 100 Años con propuestas culturales, recreativas y solidarias para compartir en familia. La iniciativa busca fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro y acompañar a emprendedores locales, generando actividades para todas las edades durante el verano.

Luego del exitoso primer encuentro, el cual contó con una importante participación de la comunidad y una gran respuesta al nuevo Parque Gastronómico, la propuesta se renueva con un nuevo cronograma de artistas, música en vivo, DJs y actividades especialmente pensadas para las infancias, manteniendo el espíritu de encuentro y disfrute al aire libre.

Este viernes 16 de enero, entre las 19 y las 21 horas, se llevará adelante una entrega de plantines a cambio de un alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios de la ciudad. Esta acción solidaria busca articular el cuidado del ambiente con el compromiso social. A partir de las 21 horas se presentará la banda “Dejen de boludear”, mientras que desde las 22:30 horas la jornada continuará con la musicalización a cargo de DJ Dreax.

El sábado, la propuesta nocturna comenzará a las 21 horas con la presentación de DJ Cabe y, a las 22 horas, será el turno de la banda “De Caravana”, promoviendo la participación de artistas locales y generando espacios de disfrute para jóvenes y familias.

En tanto, el domingo, de 15 a 18 horas, se desarrollará una propuesta recreativa destinada a las infancias, que incluirá un circuito vial y actividades a cargo de Lucars, promoviendo el juego, el aprendizaje y el uso responsable del espacio público.

Cabe destacar que “Vacaciones en el Parque” se desarrollará durante enero y febrero, dos fines de semana por mes, con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados, además de propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas pensadas especialmente para niñas y niños.

Fuente: Municipio de Rio Grande