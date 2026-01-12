Propagación extrema del fuego en Chubut y el riesgo en Tierra del Fuego

La Subsecretaría de Manejo del Fuego de Tierra del Fuego confirmó que la provincia isleña es una de las 16 jurisdicciones bajo alerta nacional por «riesgo extremo de incendios». Esta advertencia llega en el marco de condiciones climáticas adversas y un patrón de sequedad que ya ha causado estragos en la Patagonia. Según El Destape.

El subsecretario fueguino, Rodrigo Cia, detalló los puntos críticos de su provincia: «Corazón de la Isla, Península Mitre y partes de Río Grande con fuertes vientos». Según Cia, declaraciones recogidas por la Televisión Pública Fueguina, estas áreas presentan una «carga de combustible» de vegetación seca que es «compatible con algún tipo de combustión». Las autoridades provinciales están intensificando el trabajo preventivo con patrullajes e inspecciones, y han emitido llamados urgentes para que la población respete las restricciones de hacer fuego solo en los lugares y días permitidos.

El «riesgo extremo» se combina con condiciones peligrosas y un precedente en Chubut

El escenario en Tierra del Fuego es complejo. Si bien en diciembre se registraron 18 días de lluvia en Ushuaia, los cambios repentinos de clima han generado períodos de sol intenso combinado con «fuertes vientos» que se mantienen desde hace tiempo. «Se hizo muy peligroso también por las personas que hacen fuego de manera irresponsable en lugares donde está prohibido. Por eso hicimos varias actuaciones con respecto a eso», afirmó Cia.

Esta alerta máxima en el sur adquiere una dimensión aún más dramática al observar la tragedia vecina. En Chubut, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, afirmó que el fuego que arrasa Puerto Patriada tuvo una «intención criminal». Según sus declaraciones, los peritajes detectaron acelerantes, el incendio se inició en una zona de difícil acceso y se sabía que cortaría la única ruta de acceso, un patrón que no se había visto antes. Iturrioz recordó que un incendio similar en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente.

Las consecuencias operativas: ruta cortada y un llamado a la responsabilidad

La gravedad de la situación en Chubut ha tenido consecuencias inmediatas en la logística regional. Debido a la cercanía de las llamas y al riesgo por falta de visibilidad y altas temperaturas, la Dirección Nacional de Vialidad dispuso nuevamente la restricción total de circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta 40, en el tramo que une Epuyén y El Hoyo. No hay un plazo para la reapertura, que dependerá de la evolución del fuego.

Ante este panorama de emergencia extendida, las autoridades de ambas provincias reiteran el llamado a la responsabilidad ciudadana. En Tierra del Fuego, el mensaje es preventivo: respetar las prohibiciones de hacer fogatas para evitar que se desate una catástrofe similar. En Chubut, el llamado es de colaboración y paciencia, mientras brigadistas y medios aéreos libran una batalla desigual contra un fuego que parece no tener fin, y que ya ha marcado a una generación que quizás no vuelva a conocer los bosques como eran.