PARQUES NACIONALES : INCENDIO PARQUE NACIONAL LOS ALERCES PARTE 11/01/2026

Comarca Andina 11/01/2026.- Los trabajos planificados se mantienen enfocados en proteger la vida y los bienes de las personas, con una estrategia interjurisdiccional en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut

Participan del operativo, coordinado por el Parque Nacional Los Alerces, 83

combatientes y personal de apoyo de los Parques Nacionales Lago Puelo,

Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín, de la Policía Federal, de la Federación

de Bomberos Voluntarios del Chubut junto Bomberos Voluntarios de Trevelin,

Esquel y Palena (Chile), y grupos de pobladores de la Zona Norte.



Para la jornada de hoy se espera una temperatura máxima de 22°C, y la

humedad relativa mínima de 35%, la velocidad del viento prevista será de 10 a

20 km/h, predominando del sector Oeste y con ráfagas mayores a partir de

media mañana/mediodía, y sin previsión de precipitaciones.

Enmarcado en condiciones extremas, el operativo continuará enfocado

durante las próximas jornadas en la protección de viviendas de los pobladores,

la infraestructura de los prestadores turísticos y las estructuras operativas del

Parque Nacional Los Alerces.



Durante la jornada de hoy se continuará trabajando sobre los distintos

sectores para lograr contener los puntos críticos, con el objetivo de anclarlos

con maquinarias pesadas, herramientas manuales, líneas de agua y recorridas

preventivas por la Ruta Provincial N°71. También se contará con el apoyo de

medios aéreos a partir del mediodía, provistos por la AFE y el Ejército

Argentino.



Se sumarán en trabajos preventivos 27 combatientes del Servicio Provincial de

Manejo del Fuego del Chubut que realizarán tareas sobre el cordón “La

Momia” fuera de la jurisdicción.

La estrategia se focaliza en el eje de la RP 71 ubicado entre los lagos

Futalaufquen y Rivadavia, coordinados desde el Centro Operativo instalado en

Lago Verde.



Durante la jornada del sábado se realizaron sobrevuelos de detección y

observación de puntos calientes en distintos sectores. Entre los medios aéreos

operaron un helicóptero con helibalde y dos aviones hidrantes provenientes

de la AFE. Además, desde ayer se encuentra operativo en la base establecida

en Villa Futalaufquen el helicóptero del Ejército Argentino (EA) destinado al

traslado de herramientas y personal de terreno, al que hoy se sumarán dos

helicópteros EA con helibalde.

Se desplazan móviles autobombas y cisternas en los predios rurales y patrullas

de móviles livianos recorren para suprimir focos dispersos sobre el eje de la

Ruta 71. Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina asisten en el control

de los accesos viales y en la seguridad de los pobladores.

Los trabajos de campo son apoyados por tecnologías aplicadas al manejo del

fuego como monitoreo con drones, monitoreo satelital de puntos calientes, y

sistema de domos de vigilancia.

Se mantienen las recorridas por las poblaciones para el relevamiento de

necesidades y la puesta a disposición de asistencia médica y veterinaria en

articulación con personal del INTA.

Durante la noche realizaron guardias para el resguardo de las poblaciones y

recorridos preventivos sobre la Ruta 71 desde Bahía Rosales hacia Portada

Norte con camionetas con kits de ataque rápido provenientes de la

Federación de Bomberos Chubut.

La Ruta 71 se encuentra en situación de tránsito restringido entre la Portada

Norte y Quebrada del León. En el sector de Portada Centro-Quebrada del León

los servicios turísticos se prestan con normalidad, con importante nivel de

actividad.

Durante la jornada del sábado se convocó a medios de comunicación, quienes

realizaron un recorrido con charla explicativa acerca del estado de situación y

la estrategia general del operativo en la zona de Playa El Francés, Punta Mattos

y Planta Educativa

Fuente: Dirección de Parques nacionales