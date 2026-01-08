Incendios récord en el sur y fuerte reclamo al Gobierno

Patagonia 08/01/2026.- Con más de 6.000 hectáreas arrasadas, diputados reclaman declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia y apuntan al Estado ausente ante el avance del fuego.

Una nueva temporada de verano volvió a exponer una postal que se repite en el sur del país: incendios forestales fuera de control, miles de hectáreas arrasadas y un Estado que llega tarde. Con más de 6.000 hectáreas quemadas, desde el Congreso nacional impulsan la declaración de la Emergencia Ígnea y Ambiental en la Patagonia.

La iniciativa es promovida por la diputada nacional Ana María Ianni, de Unión por la Patria, junto a legisladores patagónicos, y alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, afectadas por incendios de magnitud extraordinaria iniciados a comienzos de 2026.

Emergencia ígnea y ambiental por 180 días

El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados solicita declarar el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica por un plazo de 180 días corridos en todo el territorio de las provincias alcanzadas.

Los legisladores fundamentan el pedido en el impacto directo que los incendios generan sobre economías regionales que dependen en gran parte del turismo, la producción local y el empleo estacional, justo en el pico de la temporada de verano.

El impacto económico y social del fuego

Las consecuencias ya se sienten en la Comarca Andina. El año pasado, localidades como El Bolsón y El Hoyo vieron afectada gran parte de su temporada turística. Este verano, la situación volvió a agravarse: en las últimas horas se suspendió la Fiesta de la Fruta Fina, y otros eventos tradicionales quedaron en duda.

En Cholila, el municipio confirmó la suspensión de la Fiesta Nacional del Asado, prevista entre el 30 de enero y el 1.º de febrero, tras una evaluación integral del riesgo regional. El evento es uno de los principales motores económicos de la localidad durante el verano y su cancelación golpea de lleno al comercio, el turismo y el empleo local.

Medidas económicas y asistencia directa

Además del combate del fuego, el proyecto apunta a sostener a las comunidades afectadas. Entre las medidas propuestas se incluye la duplicación de asignaciones sociales de ANSES, alivio fiscal ante la ARCA y la apertura de líneas de crédito blandas para reconstruir el capital de trabajo de pequeños productores y prestadores turísticos.

También se solicita instruir al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga una asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias afectadas, con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura.

Pedido de informes al Ministerio de Seguridad y Parques Nacionales

En paralelo, los diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Administración de Parques Nacionales para que detallen el estado de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención de incendios durante 2025.

El requerimiento incluye precisiones sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025–2026. También se solicita información sobre eventuales prohibiciones de uso del fuego en áreas protegidas y reservas naturales.

Más de 6.000 hectáreas arrasadas en bosques y parques nacionales

Según reportes oficiales y relevamientos de organizaciones ambientales, los incendios afectaron zonas clave de los bosques andino-patagónicos, incluso dentro de parques nacionales.

En Chubut, los focos más graves se registraron en El Hoyo (1.800 hectáreas, aún activo), El Turbio (3.000 hectáreas), Epuyén y Cholila. También hubo incendios en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona del Lago Menéndez, que permanecen activos.

En Santa Cruz, el fuego alcanzó al Parque Nacional Los Glaciares, en el sector del Cerro Huemul, mientras que en Neuquén y Río Negro se lograron controlar focos en el Parque Nacional Lanín y en Bariloche.

La advertencia de Greenpeace y el déficit de brigadistas

Desde Greenpeace advirtieron que la combinación de crisis climática, sequía, viento, altas temperaturas y especies exóticas eleva el riesgo de incendios cada verano.

“El país necesita mucha más prevención, brigadistas y aviones hidrantes. La dirigencia política debe dejar de negar o subestimar esta situación”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización.

Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.

Un problema estructural que se agrava

Datos de Greenpeace indican que durante 2025 se quemaron cerca de 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, cuadruplicando la superficie afectada en la temporada anterior y convirtiéndose en los peores incendios de las últimas tres décadas.

El 95% de los incendios forestales, advierten los especialistas, se producen por acción humana, ya sea por negligencia, intencionalidad o descuidos como fogatas, colillas mal apagadas y quemas sin control.

Fuente: Grupo la Provincia