ENERO EN EL Centro de Interpretación de Aves: SIGUEN LAS ACTIVIDADES PARA CONOCER Y CUIDAR EL AMBIENTE

Rio Grande 19/01/2026.- Durante este mes, el Municipio de Río Grande brinda diferentes propuestas, entre ellas la charla informativa “Incendios forestales” que se realiza los lunes a las 10 y a las 14 horas. La misma consiste en interiorizar a quienes participen sobre la importancia de prevenir estos fuegos no controlados que se propagan en áreas naturales como bosques, pastizales y selvas.

Los jueves a las 10 horas se realizan visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas “Laguna de los Patos” y “Punta Popper” para fomentar el aprendizaje y la conciencia ambiental mientras se explora el paisaje. Mientras que los viernes de enero, desde las 14 horas, se lleva adelante un Cine ambiental y debate en el CIA, una propuesta educativa como reflexiva que conecta a las personas con la naturaleza.

Además, es de mencionar que el viernes 30, desde las 10 de la mañana, las vecinas y vecinos podrán sumarse al “Sendero intermareal”.

Quienes estén interesados en formar parte de las distintas actividades podrán inscribirse presencialmente en el CIA, ubicado en Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas) o por correo electrónico al centrointerpretacion@riogrande.gob.ar. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 436200, Interno 5044.