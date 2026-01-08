Encuesta: cómo cerró el humor social y político en Argentina en 2025

Argentina 08/01/2025.- Un nuevo sondeo expuso el humor social argentino: malestar económico, miedo a la inseguridad y una grieta política cada vez más marcada. Todos los detalles.

El último Monitor de Humor Social y Político de D’Alessio IROL / Berensztein trazó una radiografía precisa del clima social con el que la Argentina despidió el 2025. La encuesta confirma un escenario de polarización política, preocupaciones persistentes por la economía y la inseguridad, y un Gobierno que logra sostener su núcleo de apoyo, pero sin ampliar consensos.

La percepción económica sigue en terreno negativo

La evaluación sobre la situación económica actual se mantiene sin cambios respecto de noviembre. Un 57% de los encuestados considera que el país está peor que el año pasado, mientras que un 41% cree que está mejor.

La lectura varía de forma contundente según la identificación política. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025, el 85% mantiene una visión optimista. En contraste, el 95% de los votantes del Frente Patria (FP) evalúa negativamente el rumbo económico.

Política

Expectativas divididas para 2026

Las proyecciones a un año repiten el patrón de la coyuntura actual. Tras cuatro meses de recuperación desde el piso registrado en agosto de 2025, el escenario sigue abierto:

46% cree que la economía estará mejor dentro de un año

50% considera que estará peor

El dato refleja un país partido en mitades, con expectativas frágiles y sin una mayoría clara que anticipe una mejora sostenida.

Milei sostiene su aprobación, pero con saldo negativo

Hacia el cierre de 2025, el gobierno de Javier Milei mantiene niveles estables de aprobación:

53% evalúa negativamente su gestión

46% la califica de manera positiva



La brecha vuelve a estar marcada por el voto. Entre los electores de LLA, la aprobación asciende al 93%, mientras que entre los votantes de FP, el rechazo llega al 98%. En Provincias Unidas (PU) se observa mayor dispersión: un 35% aprueba la gestión, frente a un 61% que la considera mala o muy mala.

Inseguridad y economía, al tope de las preocupaciones La inseguridad se consolida como la principal inquietud ciudadana, con un 66%, sin variaciones respecto del mes anterior. Le siguen: La incertidumbre económica (60%) La falta de propuestas para el crecimiento (54%) El ranking confirma que, más allá de la discusión política, los problemas estructurales siguen dominando la agenda cotidiana.

Agendas opuestas según el voto La segmentación política vuelve a marcar diferencias profundas: Entre los votantes de La Libertad Avanza, las principales preocupaciones son: Inseguridad (81%) Impunidad de la corrupción kirchnerista (67%) Acceso a las drogas (47%) Entre los votantes de Fuerza Patria, el foco está puesto en la economía: Ajustes del Gobierno (93%) Incertidumbre económica (86%) Falta de propuestas de crecimiento (77%)



Ningún dirigente logra imagen neta positiva El estudio muestra un dato elocuente: ningún dirigente político alcanza un diferencial positivo de imagen . Aun así, el ranking es liderado por: Patricia Bullrich, con 44% de imagen positiva Javier Milei, con 42% Diego Santilli, con 41% La imagen del Presidente creció un punto en el último mes, consolidando una recuperación gradual desde el piso de octubre de 2025, con 42% de positiva y 54% de negativa. Macri mejora y el peronismo sigue estancado Tras la crisis interna del PRO y la reducción de su bancada en Diputados, Mauricio Macri continúa mostrando una lenta recuperación: 41% de imagen positiva y 53% negativa. En el peronismo, el escenario permanece sin cambios favorables. Cristina Fernández de Kirchner registra 29% de imagen positiva y 65% de rechazo, mientras que Axel Kicillof cayó a 35% de aceptación y 62% de imagen negativa, aunque sigue siendo el opositor mejor posicionado. Funcionarios poco conocidos y un diciembre más calmo El relevamiento también revela que las nuevas figuras del Gobierno aún no logran instalarse : cerca de la mitad de los encuestados no reconoce a Alejandra Monteoliva, Carlos Presti y Pablo Quirno . En cuanto al clima social, el 51% considera que diciembre de 2025 fue el más tranquilo de los últimos tiempos , percepción impulsada por votantes de LLA (89%) y PU (50%), mientras que el 76% de los votantes de FP lo rechaza. Por qué diciembre fue más tranquilo Entre quienes perciben un fin de año más calmo: 57% cree que los piquetes eran armados y no genuinos 20% opina que el país está mejor 18% señala que el Gobierno no responde a las metodologías de protesta tradicionales La lectura vuelve a dividirse políticamente: los votantes de LLA y PU tienden a atribuir la calma a protestas de carácter político, mientras que uno de cada tres votantes peronistas considera que hubo otros factores detrás del clima social. La lectura vuelve a dividirse políticamente: los votantes de LLA y PU tienden a atribuir la calma a protestas de carácter político, mientras que uno de cada tres votantes peronistas considera que hubo otros factores detrás del clima social.

La lectura vuelve a dividirse políticamente: los votantes de LLA y PU tienden a atribuir la calma a protestas de carácter político, mientras que uno de cada tres votantes peronistas considera que hubo otros factores detrás del clima social.

Fuente: GLP