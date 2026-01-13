Correo Argentino dejó de estar habilitado para la logística de medicamentos por decisión de ANMAT

Argentina 13/01/2026.- La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial y alcanza al centro operativo dedicado a la logística y manejo de productos medicinales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación otorgada al Correo Argentino para actuar como “acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad”. La decisión implica que la empresa dejará de realizar tareas vinculadas al reempaque, etiquetado o preparación de lotes de medicamentos ya elaborados, destinados a su envío y posterior seguimiento.

La medida recae específicamente sobre la planta logística y centro operativo ubicado en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, que era utilizada para servicios de distribución, logística y manejo de productos medicinales.

La disposición publicada en el Boletín Oficial

La decisión fue formalizada a través de la disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, y fue adoptada por la ANMAT, organismo a cargo de Luis Fontana. En el texto se establece la cancelación de la habilitación que permitía al Correo Argentino desempeñar funciones relacionadas con la trazabilidad de medicamentos.

Según se detalla en la normativa, la baja del permiso responde a irregularidades detectadas durante los controles administrativos y técnicos realizados en el marco del registro de inscripción de establecimientos.

Falta de dirección técnica, el punto central

Uno de los fundamentos principales de la medida fue la ausencia de dirección técnica en la empresa. La Dirección de Gestión de Información Técnica determinó que el Correo Argentino no cumplía con este requisito esencial.

“La firma Correo Oficial de la República Argentina no cuenta con dirección técnica”, afirma el texto oficial, lo que constituye una infracción directa a la normativa vigente que regula las actividades vinculadas a medicamentos y productos de uso médico.

El respaldo legal de la decisión

La ANMAT sostuvo la resolución en base a lo establecido por la Ley 16.463, que regula las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de medicamentos y otros productos de uso médico.

De acuerdo con la norma, dichas actividades “sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

Asimismo, la disposición remite al Decreto 150/92, que exige que los establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos funcionen bajo la dirección técnica de profesionales farmacéuticos, químicos o con títulos habilitantes, según la naturaleza de los productos involucrados.

Por estos motivos, el artículo primero de la disposición confirma la decisión “cancelando el Legajo N° 7512, por los motivos detallados en el Considerando”.

Intervención de distintos organismos de ANMAT

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) prestó conformidad a la baja de la habilitación dentro del ámbito de su competencia. Además, participaron del proceso la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT, que avalaron la medida adoptada.

Otras medidas extraordinarias sobre laboratorios

En paralelo, en las últimas horas la ANMAT ordenó medidas extraordinarias sobre diez laboratorios tras detectar irregularidades consideradas críticas en el funcionamiento y control de sus actividades. El organismo público, dependiente del Ministerio de Salud, informó que suspendió todas las operaciones de dos laboratorios y revocó la habilitación de otros ocho establecimientos.

Estas acciones se enmarcan en un plan destinado a fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria y garantizar la seguridad de los productos médicos en todo el país.

Suspensión total de dos laboratorios

La revisión implementada por la ANMAT incluyó inspecciones presenciales y análisis de documentación técnica. En ese contexto, BIOTENK S.A. y LABORATORIOS SOLKOTAL S.A. recibieron la inhibición total de sus actividades.

En el caso de BIOTENK S.A., el INAME detectó la inexistencia de un área de farmacovigilancia, la ausencia de notificaciones sobre reacciones adversas y la falta de procedimientos estandarizados y actualizados. Además, el laboratorio no realizaba capacitaciones ni contaba con los recursos humanos y materiales mínimos exigidos por la normativa.

Tras constatar estas deficiencias, la ANMAT otorgó un plazo para la presentación de un plan de acciones correctivas y preventivas, pero la empresa no cumplió con lo requerido, lo que derivó en la suspensión total de sus actividades.

Irregularidades graves en Solkotal

LABORATORIOS SOLKOTAL S.A. también fue intervenido debido a una serie de incumplimientos graves. La inspección realizada por el INAME evidenció la ausencia de personal calificado, deficiencias en el sistema de gestión de calidad, instalaciones y equipos sin mantenimiento ni calibración, y una incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos.

Además, se constató que el laboratorio tercerizaba actividades sin contar con la debida autorización ni con la documentación sanitaria exigida.

Un punto destacado fue la producción de inyectables para Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A., firma que ya había sido previamente inhibida por la propia ANMAT. Como consecuencia, se dispuso la recuperación del mercado de todos los lotes de inyectables fabricados por Solkotal para esa empresa.

Durante el último año, Solkotal había retomado la producción de soluciones parenterales bajo un seguimiento estricto tras una suspensión anterior. Sin embargo, la reincidencia en los incumplimientos y la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos derivaron en la inhabilitación definitiva.

Los ocho establecimientos con habilitación revocada

En paralelo, la ANMAT retiró la habilitación a otros ocho establecimientos: Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow, PAR SOL Laboratorios S.A., Spedrog Caillon S.A.I.C., Laboratorios Apolo S.A., Lab. Factory Solution S.A., Laboratorio Redia S.A. y Lemax Laboratorios S.R.L.

Según se informó, el Registro de Inscripción de Establecimientos detectó inactividad productiva y ausencia de responsables técnicos, infracciones que la ley considera causales de cancelación inmediata de la habilitación.

fuente: GLP