CHUBUT BAJO FUEGO El incendio en Puerto Patriada fue intencional y ya consumió más de 1.800 hectáreas

Regionales 07/01/2026.- Lo afirmó el gobernador Ignacio Torres durante una conferencia de prensa realizada este martes, donde detalló además que se están investigando nuevas amenazas. “Vamos a meter presos a cada uno de los responsables”, afirmó. El intendente de El Hoyo confirmó la reprogramación de la Fiesta de la Fruta Fina.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este martes por la tarde una conferencia de prensa en Las Golondrinas, donde brindó detalles sobre el operativo que se está realizando para controlar el incendio desatado en Puerto Patriada, afirmó que el fuego fue iniciado de forma intencional y aseguró que ya fueron consumidas 1.800 hectáreas.

“Ayer pudimos evacuar a más de 3.000 turistas que estaban en Puerto Patriada. Hoy me comuniqué con el fiscal, que nos dio la certeza de que fue intencional, en un lugar y horario estratégico, donde había muchas familias y turistas y corría riesgo de cerrarse el único camino para salir”, señaló Torres, acompañado del intendente de El Hoyo, César Salamín.

El gobernador detalló además que en el lugar trabajan más de 180 combatientes, 100 personas en logística, aviones hidrantes y un helicóptero. “Está llegando un avión hidrante más, de mucho más porte, desde Santiago del Estero”, adelantó, al asegurar que “no hay ningún tipo de grieta ni jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

Torres aclaró que por el momento no hay evacuados en El Hoyo, aunque alertó que “la situación climática es más que compleja” y señaló que “es el verano más seco de la última década”. También confirmó que se están realizando evacuaciones preventivas en Epuyén, producto del avance del fuego en Puerto Patriada.

El gobernador informó que se recibieron amenazas sobre posibles nuevos incendios. “Hubo una llamada a la brigada provincial amenazando, donde el mensaje concreto es que se iba a prender fuego nuevamente este lugar que reconstruimos y que hoy funciona de manera interjurisdiccional junto con Río Negro y Neuquén. Estamos haciendo todas las investigaciones junto al Ministerio Público Fiscal. También es motivo de la investigación determinar si hay algún tipo de relación entre las amenazas y las granadas encontradas muy cerca de esta localidad”, aseguró.

“Vamos a meter presos a cada uno de los responsables”

“Es frustrante ver la comparación entre lo valioso y el orgullo que nos genera que nuestros brigadistas estén arriesgando la vida para cuidar a nuestra gente y, en paralelo, un puñado de miserables realice estos actos que no se deben relativizar”, remarcó el mandatario provincial durante la conferencia de prensa realizada en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas.

En la misma línea, agregó: “Bajo ningún punto de vista van a lograr lo que pretenden. Cada vez que intentaron amedrentar a nuestro pueblo o atentar contra el desarrollo turístico, siempre salimos adelante. Y esta no va a ser la excepción: vamos a controlar el incendio y vamos a meter presos a cada uno de los responsables”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, remarcó que las características del incendio indican que se trató de un hecho intencional y aseguró que los responsables deberían ser acusados de “tentativa de homicidio”, ya que pusieron en riesgo la vida de cerca de 600 personas.

El intendente Salamín confirmó además que la Fiesta de la Fruta Fina, programada para el próximo fin de semana, se reprogramará.

Fuente: ADN Sur