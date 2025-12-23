ÚLTIMO DÍA PARA RECORRER EL MERCADO NAVIDEÑO

Durante el evento, vecinas y vecinos podrán recorrer stands de emprendedores y productores locales, donde encontrarán una amplia variedad de productos a precios accesibles. La oferta incluye carnicería con corderos a precios populares, verdulería, panadería, artículos de limpieza, juguetería, artesanías, productos locales y la venta de pollos de producción local de la marca RGA Alimentos.
Asimismo, el Mercado Navideño” contará con propuestas culturales y recreativas para todas las edades. Desde las 15 horas, funcionará el Rincón Navideño para que las infancias puedan visitar a Papá Noel y dejarle su cartita; a las 18 horas se presentará el Pesebre Viviente y, desde las 19 horas, habrá shows musicales en vivo con Rock & Amigos y Cintia Caicheo con Enfiesta2.
El Municipio de Río Grande invita a todas las familias de la ciudad a sumarse a esta propuesta abierta y gratuita, que tiene como objetivo fortalecer el consumo local, garantizar el acceso a productos a precios populares y promover el disfrute de actividades culturales en comunidad.