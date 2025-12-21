RÍO GRANDE VIVE LA PREVIA DE LAS FIESTAS CON EL MERCADO NAVIDEÑO

Rio Grande 21/12/2025.- El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de una propuesta abierta y gratuita que combina feria de emprendedores, actividades recreativas para las infancias y espectáculos culturales, promoviendo el consumo local y el encuentro familiar.

El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a recorrer el Mercado Navideño, el cual se desarrollará el domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670.

Durante las 3 jornadas, las y los riograndenses podrán visitar stands de emprendedores y artesanos locales, con una amplia variedad de productos pensados para acompañar los festejos de fin de año, fortaleciendo el trabajo local y la economía popular.

Además de la feria, el Mercado Navideño contará con una importante agenda de actividades culturales y recreativas para toda la familia. Los 3 días, de 15 a 18 horas, funcionará el “Rincón Navideño”, un espacio especialmente diseñado para las infancias, donde podrán compartir un momento especial con Papá Noel y dejar su cartita.

El domingo 21, el Mercado abrirá sus puertas a las 12 horas. A las 18 horas se presentará la Banda Municipal, y a las 19:30 horas será el turno de Rock & Amigos, con un show musical en vivo. La primera jornada finalizará a las 21 horas.

Mientras que el lunes 22, además del funcionamiento del Mercado y del Rincón Navideño, a las 18 horas se llevará adelante el tradicional Pesebre Viviente. Luego, a las 19:30 horas, se presentará C-Baila Cumbia, cerrando la jornada a las 21 horas.

Finalmente, el martes 23 de diciembre, último día del Mercado Navideño, durante la tarde continuará el Rincón Navideño. A las 18 horas se realizará nuevamente el Pesebre Viviente, a las 19 horas se presentará el Coro de la Iglesia Apostólica y a las 20 horas el cierre musical estará a cargo de Enfiesta2, finalizando la propuesta a las 21 horas.

Desde el Municipio de Río Grande se invita a toda la comunidad a ser parte de esta iniciativa que busca acompañar a las familias en la previa de las fiestas, promoviendo el consumo local, el acceso a propuestas culturales y el disfrute de espacios de encuentro para todas las edades.