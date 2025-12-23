RÍO GRANDE CUENTA CON UNA RED DE 15 DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE SALUD EN TODA LA CIUDAD

Rio Grande 23/12/2025.- El Municipio de Río Grande fortalece el acceso a la salud pública a través de una red integrada por 15 dispositivos municipales, ubicados estratégicamente en distintos barrios, con el objetivo de garantizar una atención cercana, gratuita y de calidad para vecinos y vecinas.

Esta red sanitaria abarca centros de atención primaria, espacios especializados y áreas de prevención y acompañamiento, consolidando una política pública de salud basada en el cuidado integral de la comunidad.

A través del sitio web www.riogrande.gob.ar/salud, la comunidad puede acceder a un mapa interactivo que permite conocer la ubicación de cada dispositivo, las especialidades disponibles y los programas de salud que se desarrollan en cada espacio, facilitando así el acceso a la atención según la zona o la necesidad.

El sistema municipal de salud está conformado por los siguientes dispositivos:

• Centro Municipal de Salud N.º 1 (Chacra II)

• Centro Municipal de Salud N.º 2 (Barrio Malvinas Argentinas)

• Centro Municipal de Salud N.º 3 (Zona Sur)

• Centro Municipal de Salud N.º 4 (Barrio De las Aves)

• Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”

• Centro Municipal de las Infancias

• Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo

• Casa de María

• Área de Prevención y Promoción de la Salud

• Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”

• Banco de Ayudas Técnicas

• Área de Bromatología

• Centro de Especialidades Médicas (CEM)

• Dirección General de Salud Mental y Adicciones – Casa de Jóvenes

Mediante estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa ampliando y consolidando una red sanitaria integral, con una mirada puesta en la prevención, la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento permanente a lo largo de todas las etapas de la vida.