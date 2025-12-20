PRECIOS ACCESIBLES PARA LAS FIESTAS EN EL MERCADO NAVIDEÑO

Rio Grande 20/12/2025.- El Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a acercarse al Mercado Navideño, donde podrán encontrar una amplia variedad de alimentos para acompañar la mesa de las fiestas. Además, Papá Noel estará presente esperando a las familias de 15 a 18 horas, para compartir un momento especial con las infancias.

La propuesta se desarrollará el domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el cordero fresco a $10.500 el kilo, una opción muy esperada por las familias riograndenses para las celebraciones de fin de año.

Además, distintos productores y comercios locales ofrecerán alimentos esenciales a valores promocionales. La Distribuidora Aima contará con maples de huevos, con precios de 2 maples comunes a $11.000 y 2 maples grandes XL a $13.000. Por su parte, Pollería Austral dispondrá de 3 kilos de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000.

La propuesta se completa con una amplia oferta de frutas y verduras de la mano de Verdulería Saturno, donde se podrán adquirir productos como papa a $990 el kilo, cebolla a $1.190, zanahoria a $1.390, zapallitos a $1.990, ananá a $4.900 la unidad, banana a $2.900 el kilo, naranja a $2.390 y manzana a $2.750, entre otros productos.

Asimismo, estarán disponibles los pollos de RGA Alimentos, de producción local. Se trata de pollos naturales, sin conservantes ni aditivos, elaborados por manos fueguinas bajo estrictos estándares de calidad, reafirmando el compromiso con el valor local y el bienestar de la comunidad.

Desde el Municipio de Río Grande se continúa impulsando iniciativas que buscan acompañar a las familias riograndenses, ofreciendo alternativas a buen precio, variedad de productos y espacios de encuentro, especialmente en fechas tan significativas como las fiestas de fin de año.