MÁS ESPACIOS VERDES: CONTINÚAN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y PARQUIZACIÓN EN RÍO GRANDE

Rio Grande 17/12/2025.- El Municipio de Río Grande continúa desarrollando trabajos de embellecimiento, mantenimiento y puesta en valor en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de los espacios públicos que disfrutan diariamente las vecinas y vecinos.

A través de las Secretaría de Obras Públicas, el Municipio lleva adelante una serie de intervenciones urbanas que comprenden tareas de pintura, electricidad, herrería y plantación en arterias principales, bulevares y espacios verdes de nuestra ciudad.

En materia de pintura, las cuadrillas municipales trabajan sobre la Avenida San Martín, en el tramo comprendido entre Don Bosco y Estrada, contribuyendo al reacondicionamiento y embellecimiento de una de las principales arterias de Río Grande.

Asimismo, se desarrollan tareas de electricidad sobre la Av. San Martín, desde el sector de Chacra IV hasta el boulevard central. Paralelamente, en la Plaza Almirante Brown se llevan adelante mejoras en la infraestructura eléctrica en pos de garantizar espacios seguros y funcionales para el uso comunitario y, al mismo tiempo, trabajos de herrería que incluyen mantenimiento y reparación de estructuras, aportando a la recuperación integral del espacio público.

Respecto a la plantación y parquización, las acciones se concentran sobre la Avenida San Martín, desde la calle Don Bosco; en la rotonda del avión donde se realizó la resiembra de mini bosques; mientras que, frente a la Aduana, sobre la calle 20 de Junio se avanza con la creación de un nuevo espacio paravientos, fortaleciendo la infraestructura verde y el cuidado ambiental.

Dichas intervenciones forman parte del plan integral de mantenimiento y la puesta en valor del espacio público que el Municipio desarrolla de manera sostenida, especialmente durante la temporada primavera-verano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, el paisaje urbano y el sentido de pertenencia.

Con trabajos en toda la ciudad, el Municipio continúa consolidando una ciudad más ordenada, cuidada y pensada para el disfrute cotidiano de todas las vecinas y vecinos.