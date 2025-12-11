LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CERRARON EL AÑO CON UNA GRAN JORNADA RECREATIVA PARA LAS FAMILIAS RIOGRANDENSES

Rio Grande 11/12/2025.- El Municipio de Río Grande realizó el cierre anual de las Escuelas Deportivas Municipales en la previa del tradicional Encendido del Arbolito. La propuesta convocó a cientos de familias que participaron de una jornada colmada de actividades recreativas pensadas para todas las edades.

A lo largo del año, las Escuelas Deportivas Municipales ofrecieron más de 300 propuestas distribuidas en distintos horarios y franjas etarias, en 13 espacios destinados al deporte y la actividad física. Entre ellos, 3 gimnasios orientados a disciplinas de combate; un espacio para deportes urbanos como BMX, rollers, skate, acrobacia en tela y escalada deportiva; mientras que el Natatorio Municipal sostiene actividad competitiva y recreativa desde los 4 años en adelante. Este último, impulsó jornadas abiertas de Aquagym, natación y recibió a estudiantes de escuelas provinciales e infancias que participan de las iniciativas barriales.

En este marco, el cierre de año incluyó tirolesa, palestra, newcom, tejo, una clase abierta de zumba y un circuito de destrezas. Cada actividad buscó promover el juego activo, el movimiento y la participación comunitaria, fortaleciendo ámbitos de encuentro que garantizan el acceso al deporte y la recreación para vecinos y vecinas de todas las edades.

Durante 2025, varias escuelas tuvieron un crecimiento significativo, de las cuales se destacó la Escuela Municipal de Escalada Deportiva que registró un notable aumento de participantes y consolidó un espacio de formación técnica como recreativa que hoy es referente para niños, jóvenes y adultos.

Desde la gestión municipal subrayaron que las Escuelas Deportivas son un pilar fundamental para generar oportunidades de desarrollo, bienestar y actividad física para toda la comunidad.

La directora general de Deportes, Antonela Soto, destacó la participación y el acompañamiento de las familias. “El cierre fue una verdadera fiesta para todas y todos los vecinos, reflejando el compromiso y la participación que tuvieron las escuelas a lo largo del año”, afirmó.