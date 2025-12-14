JUEGOS DE LA ARAUCANÍA: LA DELEGACIÓN FUEGUINA DEBIÓ PERNOCTAR EN LA FRONTERA COMO CONSECUENCIA DE LAS DEMORAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Primera Angostura 14/12/2025.- La delegación fueguina que regresa desde la provincia de La Pampa, donde participó de los Juegos de la Araucanía, se encuentra momentáneamente demorada en su trayecto de regreso, ya que el temporal de viento registrado durante éste sábado afectó el cruce por la barcaza en Punta Delgada, Chile.

Como consecuencia de las demoras registradas, la delegación no logró arribar antes del horario de cierre del paso fronterizo San Sebastián chileno, por lo que, por decisión de las autoridades del vecino país, no consiguió atravesar el paso en el día de la fecha.

En este contexto, el contingente deberá pernoctar en el lugar hasta que, a primera hora de mañana domingo, las autoridades del país vecino dispongan la apertura de la frontera y habiliten el paso.

El contingente está compuesto por cuatro colectivos que trasladan a unos 150 jóvenes deportistas, completándose una delegación total de aproximadamente 170 personas, entre atletas, cuerpos técnicos y personal de acompañamiento.

Desde el Gobierno provincial, y mediante un trabajo articulado entre distintas áreas, ya se encuentra coordinado el envío de víveres y alimentos necesarios para asistir a la delegación durante la espera.

Asimismo, se informó que todas las personas se encuentran en buen estado de salud y que el operativo de asistencia incluye, además, la cobertura ante cualquier eventual emergencia sanitaria que pudiera surgir.

Las autoridades provinciales continúan acompañando la situación y trabajando para garantizar el bienestar de la delegación hasta que se concrete su retorno a la provincia.