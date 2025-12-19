EN 2025, EL MUNICIPIO GARANTIZÓ EL BOLETO ESTUDIANTIL A MÁS DE 6.500 ESTUDIANTES Y DOCENTES DE RÍO GRANDE

Rio Grande 19/12/2025.- La cifra corresponde al desarrollo del Ciclo Lectivo 2025. Cabe destacar que los vecinos y vecinas beneficiarios del Boleto Estudiantil recibieron, a lo largo del año en sus respectivas tarjetas Subes, el saldo que desde el Municipio se aportó para garantizar este beneficio, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Pese al complejo contexto socio-económico, el Municipio de Río Grande realizó un importante esfuerzo para sostener los beneficios destinados a usuarios y usuarias del transporte público de pasajeros, destinando recursos propios pese a la falta de subsidios tanto del Gobierno Nacional como Provincial.

En este marco, durante el 2025, el Estado Municipal garantizó el acceso al Boleto Estudiantil a estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria, terciario y universitario; como así también a acompañantes y docentes, fortaleciendo una política pública que promueve la inclusión y el acceso equitativo al transporte.

De esta manera, más de 6.500 estudiantes y docentes de Río Grande pudieron hacer uso del transporte público para asistir diariamente a los establecimientos educativos, tanto para formarse como para desempeñar sus tareas laborales.

Es de mencionar que este importante beneficio de boletos gratuitos alcanza también a pacientes oncológicos, adultos mayores, jubilados y pensionados, Veteranos de Guerra, Bomberos Voluntarios y deportistas.

Desde el Estado Municipal se reafirma, una vez más, el compromiso de acompañar a las y los vecinos que utilizan el transporte público, sosteniendo políticas que garantizan derechos y contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.