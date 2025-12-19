El candidato de ATE Río Grande a la OSEF, ahora es el representante del Gobierno

Tierra del Fuego 19/12/2025.- Gustavo García, candidato de ATE Río Grande a las elecciones de Vocales en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en representación de los “trabajadores”, ha sido designado por el Gobierno de Tierra del Fuego como Vocal en representación del Ejecutivo en la Obra Social estatal. Ocupará el cargo de Vicepresidente.

Mediante el Decreto Nº 2.932/2025, que lleva la firma del Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y del Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals; se ha designado como Vocal en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a Gustavo García, quien fuera candidato de ATE Río Grande en representación de los “trabajadores” en las elecciones de Vocales en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) del pasado 7 de noviembre.

El Decreto Nº 2.932/2025 fue emitido con fecha 17 de diciembre de 2025, y Gustavo García se notificó, “sorpresivamente”, a las 23 horas del mismo día.

Gustavo García ocupará el cargo de Vicepresidente de la OSEF en reemplazo de Leonardo Olgiatti, que fue destituido mediante el Decreto Provincial N° 2.666/25 en noviembre de 2025, por decisión del Poder Ejecutivo Provincial.

Gustavo García fue candadito titular por Lista Nº 2 AZUL “Carlos Casinelli” a ocupar el cargo de Vocal Titular en la OSEF en representación del sector Activo, lo acompañaba como Vocal Suplente la actual Secretaria Adjunta de ATE Río Grande Violeta Santander.

La historia de Gustavo García lo ubica como militante, durante muchos años, de ANUSATE, el sector denominado Verde y que era opositor a la conducción Azul de ATE en Tierra del Fuego.

Más allá que algunos sindicalistas suelen “desteñirse” con los años, como en el caso de Gustavo García, también la realidad los muestra como muy cercanos a las cúpulas políticas, por lo que pasan de ser candidatos a defender los interese de los trabajadores, a defender los interese de los empleadores en un par de minutos nada más.