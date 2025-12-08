Economía, Info general, Nacionales, Política, regionales

Economía regional: como le va a Argentina, comparada con Brasil y Chile.

Por Armando Cabral

Rio Grande 08/12/2025.- En este informe repasamos la situación económica de los tres países y los datos oficiales muestran, una vez mas, que la información que brinda el INDEC respecto de la inflación no es correcta. Tampoco lo que se informa sobre reservas que, en los países vecinos son mucho mas grandes que en el nuestro. El dato de desempleo es otro punto a tener en cuenta y por ultimo la política fiscal que, en Argentina sigue siendo la de mayor carga para la sociedad toda.

Comparación económica Brasil, Argentina y Chile (2025)

Indicador Brasil Argentina Chile
PIB (crecimiento anual) ~2,2% ~5% ~2,4%
Inflación anual ~4,8% ~18,3% ~4–5% (algo mayor a lo previsto)
Tipo de cambio oficial Real estable, fortalecido $1.207–$1.337 ARS/USD Peso chileno depreciado
Tasa de interés de referencia SELIC 15% Badlar privada ~41% Política monetaria restrictiva (BCCh)
Desempleo Mercado laboral ajustado 7,58% (2T 2025) ~8% (estimaciones OCDE)
Sector externo Exportaciones agrícolas sostienen crecimiento Superávit comercial ~920 M USD (sept. 2025) Exportaciones de cobre y litio, con volatilidad

Análisis comparativo

🇧🇷 Brasil

  • Crecimiento moderado: PIB +1,8% interanual en 3T 2025, pero solo +0,1% trimestral.
  • Inflación controlada: 4,8% anual, con proyección de 3,7% en 2026.
  • Política monetaria restrictiva: SELIC en 15% mantiene bajo consumo interno.
  • Fortaleza del real: favorece importaciones, pero resta competitividad exportadora.

🇦🇷 Argentina

  • Rebote económico: PIB proyectado +5% tras reformas y eliminación del cepo cambiario.
  • Inflación elevada: 18,3% anual, aunque menor que en años previos.
  • Devaluación fuerte: tipo de cambio oficial pasó de $1.207 a $1.337 ARS/USD.
  • Superávit comercial: +920 M USD en septiembre 2025.
  • Desempleo: 7,58% en 2T 2025.

🇨🇱 Chile

  • Crecimiento moderado: PIB proyectado +2,4%.
  • Inflación algo mayor a lo previsto: presionada por costos laborales y tarifas eléctricas.
  • Depreciación del peso: afecta competitividad y precios internos.
  • Sector externo: exportaciones de cobre y litio siguen siendo clave, aunque con volatilidad.
  • Política fiscal ordenada: OCDE destaca estabilidad macro y capacidad de crecimiento de largo plazo.

Conclusión

  • Brasil: estabilidad con inflación baja, pero crecimiento débil por altas tasas.
  • Argentina: dinamismo económico, aunque con inflación alta y fragilidad cambiaria.
  • Chile: equilibrio intermedio, con crecimiento moderado y tensiones inflacionarias, pero con orden fiscal y perspectivas de inversión.

En conjunto, Brasil ofrece estabilidad, Argentina dinamismo con riesgos, y Chile un balance entre ambos, con foco en disciplina fiscal y recursos naturales.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

 

loading...