Economía regional: como le va a Argentina, comparada con Brasil y Chile.

Comparación económica Brasil, Argentina y Chile (2025)
|Indicador
|Brasil
|Argentina
|Chile
|PIB (crecimiento anual)
|~2,2%
|~5%
|~2,4%
|Inflación anual
|~4,8%
|~18,3%
|~4–5% (algo mayor a lo previsto)
|Tipo de cambio oficial
|Real estable, fortalecido
|$1.207–$1.337 ARS/USD
|Peso chileno depreciado
|Tasa de interés de referencia
|SELIC 15%
|Badlar privada ~41%
|Política monetaria restrictiva (BCCh)
|Desempleo
|Mercado laboral ajustado
|7,58% (2T 2025)
|~8% (estimaciones OCDE)
|Sector externo
|Exportaciones agrícolas sostienen crecimiento
|Superávit comercial ~920 M USD (sept. 2025)
|Exportaciones de cobre y litio, con volatilidad
Análisis comparativo
🇧🇷 Brasil
- Crecimiento moderado: PIB +1,8% interanual en 3T 2025, pero solo +0,1% trimestral.
- Inflación controlada: 4,8% anual, con proyección de 3,7% en 2026.
- Política monetaria restrictiva: SELIC en 15% mantiene bajo consumo interno.
- Fortaleza del real: favorece importaciones, pero resta competitividad exportadora.
🇦🇷 Argentina
- Rebote económico: PIB proyectado +5% tras reformas y eliminación del cepo cambiario.
- Inflación elevada: 18,3% anual, aunque menor que en años previos.
- Devaluación fuerte: tipo de cambio oficial pasó de $1.207 a $1.337 ARS/USD.
- Superávit comercial: +920 M USD en septiembre 2025.
- Desempleo: 7,58% en 2T 2025.
🇨🇱 Chile
- Crecimiento moderado: PIB proyectado +2,4%.
- Inflación algo mayor a lo previsto: presionada por costos laborales y tarifas eléctricas.
- Depreciación del peso: afecta competitividad y precios internos.
- Sector externo: exportaciones de cobre y litio siguen siendo clave, aunque con volatilidad.
- Política fiscal ordenada: OCDE destaca estabilidad macro y capacidad de crecimiento de largo plazo.
Conclusión
- Brasil: estabilidad con inflación baja, pero crecimiento débil por altas tasas.
- Argentina: dinamismo económico, aunque con inflación alta y fragilidad cambiaria.
- Chile: equilibrio intermedio, con crecimiento moderado y tensiones inflacionarias, pero con orden fiscal y perspectivas de inversión.
En conjunto, Brasil ofrece estabilidad, Argentina dinamismo con riesgos, y Chile un balance entre ambos, con foco en disciplina fiscal y recursos naturales.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar