Torres promulgó la eliminación de los fueros en Chubut: “En esta provincia nadie está por encima de la ley”

Chubut 10/11/2025.- Con la promulgación de la enmienda constitucional aprobada por el 63% de los votantes, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en eliminar los fueros de inmunidad para funcionarios, magistrados y representantes gremiales.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, promulgó la enmienda constitucional aprobada por la ciudadanía en el referéndum del 26 de octubre, con la cual se eliminan los fueros de inmunidad para los integrantes de los tres poderes del Estado provincial. A partir de esta medida, Chubut se convierte en la primera provincia de Argentina sin fueros, marcando un hito en materia de transparencia institucional.

El Tribunal Electoral Provincial oficializó esta semana el escrutinio definitivo, que confirmó que el 63% de los votantes apoyó la eliminación de los privilegios de inmunidad. En consecuencia, fueron incorporados al texto constitucional los nuevos artículos 247 y 248, sancionados previamente por la Honorable Legislatura mediante la Ley V N° 201.

El resultado fue notificado al Poder Ejecutivo Provincial por la Secretaría Electoral Permanente, y la nueva redacción será publicada en el Boletín Oficial del Chubut. Con esta reforma, dejarán de gozar de inmunidad el gobernador, el vicegobernador, magistrados, funcionarios públicos y representantes gremiales, estableciendo que todos estarán sujetos al mismo régimen judicial que cualquier ciudadano.

Durante el anuncio, Torres destacó: “No solamente Chubut es, a partir de hoy, la primera provincia del país sin fueros, sino que fue la propia ciudadanía la que tomó la decisión de saldar una demanda de muchísimo tiempo. En esta provincia nadie está por encima de la ley”.

El mandatario subrayó además que esta decisión “marca un cambio de paradigma” y “refuerza el compromiso con la transparencia institucional”, señalando que Chubut vuelve a dar el ejemplo de un modelo de gestión basado en la igualdad ante la justicia y la eliminación de privilegios políticos.