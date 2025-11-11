Terra Ignis y Fomicruz: Las empresas que se harán cargo de las áreas de las que se retira YPF en Tierra del Fuego y Santa Cruz respectivamente.

Terra Ignis Energía S.A., la empresa estatal de Tierra del Fuego, asumirá desde el 1 de enero de 2026 la operación de las siete áreas hidrocarburíferas que YPF cedió en la provincia, garantizando la continuidad productiva y laboral.
Contexto de la cesión
- YPF decidió desprenderse de activos maduros en Tierra del Fuego como parte de su Proyecto Andes, que busca concentrar inversiones en la formación no convencional de Vaca Muerta.
- El acuerdo firmado con el Gobierno provincial implica la transferencia de siete bloques convencionales: Los Chorrillos, Lago Fuego y las fracciones A, B, C, D y E.
- La firma se realizó en noviembre de 2025 con la presencia del gobernador Gustavo Melella, el CEO de YPF Horacio Marín y el titular de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio.
Rol de Terra Ignis
- Terra Ignis Energía S.A., creada como empresa estatal provincial, será la encargada de operar y desarrollar los yacimientos a partir de 2026.
- La compañía se compromete a mantener la continuidad productiva y laboral, incluyendo la reubicación del personal que hoy trabaja en las operaciones de YPF.
- Este traspaso busca consolidar la autonomía energética provincial y fortalecer la producción local.
Implicancias estratégicas
- Para Tierra del Fuego, la operación directa de estas áreas significa un mayor control sobre sus recursos naturales y la posibilidad de captar más renta energética.
- Para YPF, la cesión le permite optimizar su portafolio y concentrar esfuerzos en proyectos de mayor escala y rentabilidad, como el desarrollo de gas y petróleo no convencional en Neuquén.
- El acuerdo aún requiere la publicación del decreto y la aprobación de la ley provincial que formalice la cesión.
Puntos clave
- Fecha de inicio de operaciones de Terra Ignis: 1 de enero de 2026.
- Áreas cedidas: Los Chorrillos, Lago Fuego, Fracciones A-E.
- Objetivo: continuidad productiva, estabilidad laboral y soberanía energética provincial.
retos que enfrentará Terra Ignis (financieros, técnicos y regulatorios) al hacerse cargo de estas áreas?
Perfecto, vamos a profundizar en los retos y oportunidades que enfrentará Terra Ignis al hacerse cargo de las áreas que deja YPF en Tierra del Fuego:
Retos técnicos
- Infraestructura envejecida: Los yacimientos convencionales que recibe Terra Ignis son maduros, con instalaciones que requieren mantenimiento y modernización para sostener la producción.
- Tecnología de recuperación secundaria: Será clave aplicar técnicas como inyección de agua o gas para maximizar la extracción de hidrocarburos en campos con declinación natural.
- Capacidad operativa: Terra Ignis es una empresa joven y deberá construir rápidamente experiencia en gestión de operaciones complejas, seguridad industrial y logística en zonas remotas.
Retos financieros
- Necesidad de inversión inicial: La transición exige capital para modernizar equipos, mantener pozos y garantizar continuidad.
- Acceso a financiamiento: Como empresa estatal provincial, Terra Ignis dependerá de acuerdos con Nación, bancos públicos o privados, y potencialmente socios estratégicos.
- Rentabilidad de áreas maduras: Los márgenes de ganancia son más ajustados que en proyectos de gran escala como Vaca Muerta, lo que obliga a una gestión eficiente de costos.
- Retos regulatorios y políticos
- Aprobación legislativa: El traspaso requiere la sanción de una ley provincial y la publicación del decreto correspondiente.
- Transparencia y gobernanza: Al ser una empresa estatal, Terra Ignis estará bajo escrutinio público respecto a su gestión, contratos y resultados.
- Relación con Nación y YPF: Mantener una coordinación fluida será esencial para asegurar apoyo técnico y financiero en la transición.
Oportunidades estratégicas
- Soberanía energética provincial: Tierra del Fuego gana control directo sobre sus recursos, lo que puede traducirse en mayor renta local y autonomía.
- Generación de empleo: La continuidad laboral y la posibilidad de expandir operaciones fortalecen la economía regional.
- Diversificación futura: Terra Ignis podría usar estas áreas como plataforma para explorar energías renovables o proyectos de transición energética en la isla.
En resumen, Terra Ignis enfrenta un desafío de consolidación institucional y técnica: pasar de ser una empresa estatal incipiente a un operador energético capaz de sostener y expandir la producción. Si logra superar los retos financieros y técnicos, puede convertirse en un actor clave para la autonomía energética de Tierra del Fuego.
En Tierra del Fuego, YPF cedió sus áreas a la empresa estatal provincial Terra Ignis, que asumirá la operación directa desde 2026. En Santa Cruz, en cambio, la provincia revirtió las áreas a su empresa estatal Fomicruz, pero luego las concesionó a siete operadoras privadas que invertirán más de USD 1.259 millones en seis años.
Comparación entre Tierra del Fuego y Santa Cruz
|Aspecto
|Tierra del Fuego (Terra Ignis)
|Santa Cruz (Fomicruz + privadas)
|Modelo de gestión
|Empresa estatal provincial (Terra Ignis) asumirá directamente las operaciones.
|Empresa estatal provincial (Fomicruz) revirtió las áreas y las concesionó a 7 compañías privadas.
|Áreas cedidas por YPF
|7 bloques convencionales: Los Chorrillos, Lago Fuego, Fracciones A-E.
|10 áreas maduras en la Cuenca del Golfo San Jorge.
|Inicio de operaciones
|1 de enero de 2026.
|Contratos firmados en noviembre de 2025; operadoras privadas comienzan en semanas.
|Inversión comprometida
|No se anunció monto específico; dependerá de financiamiento provincial y acuerdos futuros.
|USD 1.259 millones en seis años.
|Objetivo principal
|Autonomía energética provincial y continuidad laboral.
|Reactivar producción, aumentar empleo y garantizar proveedores locales.
|Empleo
|Terra Ignis se compromete a reubicar personal de YPF.
|Ley 90/10 exige que 90% de trabajadores sean santacruceños.
Claves de la diferencia
- Tierra del Fuego apuesta por un modelo estatal directo, con Terra Ignis como operador único, lo que fortalece la soberanía provincial pero implica grandes desafíos técnicos y financieros.
- Santa Cruz optó por un esquema mixto, donde la empresa estatal Fomicruz retiene la titularidad pero transfiere la explotación a compañías privadas, asegurando inversiones inmediatas y diversificación de operadores.
- En términos de riesgo, Tierra del Fuego concentra todo en una empresa joven y estatal, mientras que Santa Cruz distribuye la carga entre varias firmas con experiencia.
- En cuanto a beneficios, Tierra del Fuego podría captar más renta local si Terra Ignis logra sostener la producción, mientras que Santa Cruz asegura capital fresco y empleo rápido gracias a la inversión privada.
En síntesis, dos modelos distintos de transición tras la salida de YPF:
- Tierra del Fuego: control estatal directo con Terra Ignis.
- Santa Cruz: concesión a privados bajo supervisión estatal.
- el destino de los ex empleados de YPF es un punto central en la transición tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz.
Tierra del Fuego (Terra Ignis)
- El acuerdo firmado establece que Terra Ignis se hará cargo de la continuidad laboral.
- Los trabajadores que hoy están en las áreas convencionales de YPF serán reubicados en la nueva empresa estatal.
- El compromiso incluye mantener las condiciones de trabajo y asegurar que no haya despidos masivos.
- El gobernador Gustavo Melella y el titular de Terra Ignis remarcaron que la prioridad es “garantizar la estabilidad de las familias fueguinas”.
Santa Cruz (Fomicruz + privadas)
- En Santa Cruz, la ley provincial 90/10 exige que el 90% de los trabajadores contratados sean santacruceños.
- Los ex empleados de YPF tienen prioridad para ser absorbidos por las siete operadoras privadas que tomaron las áreas revertidas.
- Además, se establecieron cláusulas para que las empresas contraten proveedores locales y mantengan la cadena de valor en la provincia.
- El gobierno provincial presentó esto como una oportunidad de reactivación laboral y productiva tras la salida de YPF.
Diferencia clave
- Tierra del Fuego: modelo estatal directo → los trabajadores pasan a Terra Ignis.
- Santa Cruz: modelo mixto con privados → los trabajadores se integran a distintas compañías bajo regulación provincial.
En síntesis, en ambos casos se busca evitar despidos y sostener el empleo local, pero con estrategias distintas: absorción estatal en Tierra del Fuego y redistribución en el sector privado en Santa Cruz.