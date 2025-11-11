Terra Ignis y Fomicruz: Las empresas que se harán cargo de las áreas de las que se retira YPF en Tierra del Fuego y Santa Cruz respectivamente.

Terra Ignis Energía S.A., la empresa estatal de Tierra del Fuego, asumirá desde el 1 de enero de 2026 la operación de las siete áreas hidrocarburíferas que YPF cedió en la provincia, garantizando la continuidad productiva y laboral.

Contexto de la cesión

YPF decidió desprenderse de activos maduros en Tierra del Fuego como parte de su Proyecto Andes , que busca concentrar inversiones en la formación no convencional de Vaca Muerta .

El acuerdo firmado con el Gobierno provincial implica la transferencia de siete bloques convencionales: Los Chorrillos, Lago Fuego y las fracciones A, B, C, D y E.

La firma se realizó en noviembre de 2025 con la presencia del gobernador Gustavo Melella, el CEO de YPF Horacio Marín y el titular de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio.

Rol de Terra Ignis

Terra Ignis Energía S.A. , creada como empresa estatal provincial, será la encargada de operar y desarrollar los yacimientos a partir de 2026.

La compañía se compromete a mantener la continuidad productiva y laboral, incluyendo la reubicación del personal que hoy trabaja en las operaciones de YPF.

Este traspaso busca consolidar la autonomía energética provincial y fortalecer la producción local.

Implicancias estratégicas

Para Tierra del Fuego, la operación directa de estas áreas significa un mayor control sobre sus recursos naturales y la posibilidad de captar más renta energética .

Para YPF, la cesión le permite optimizar su portafolio y concentrar esfuerzos en proyectos de mayor escala y rentabilidad, como el desarrollo de gas y petróleo no convencional en Neuquén.

El acuerdo aún requiere la publicación del decreto y la aprobación de la ley provincial que formalice la cesión.

Puntos clave

Fecha de inicio de operaciones de Terra Ignis: 1 de enero de 2026.

Áreas cedidas: Los Chorrillos, Lago Fuego, Fracciones A-E.

Objetivo: continuidad productiva, estabilidad laboral y soberanía energética provincial.

