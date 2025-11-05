Sonia Castiglione: reforma laboral. «Hasta ahora nadie conoce el texto oficial de ese proyecto».

Rio Grande 05/11/2025.- Asi se manifestó la Ministra de Trabajo de la Provincia, en dialogo con el programa Resumen Económico, al ser consultada por los puntos mas sobresaliente de esta reforma que avanza sobre los sindicatos,, pago de indemnizacione esn cuotas, aumento de la jornada laboral, acuerdos entre empresas y trabajadores y despidos sin causa, entre otros.

La funcionaria, señaló que esto hasta ahora es una iniciativa del gobierno nacional, luego no es exactamente el texto que vaya a presentar el ejecutivo nacional porque todavía no se conoce, al menos, no es conocimiento formal de nadie porque, lo he consultado con colegas de otras provincias y no han tenido acceso tampoco».

«Hay algunos puntos, agregó, que, en este proyecto de ley que merecen algunas consideraciones y discusiones mas profundas, porque si bien hay algunas cosas que se viene aplicando en distintas empresas , como el banco de horas o de acomodar las vacaciones, en realidad se hacen de una forma casi informal, de acuerdo de partes, no es lo usual, es excepcional en alguna que otra empresa y en algún que otro rubro.».

«Lo preocupante prosiguió, es que, se convierta en una norma, ya ley y que habilite determinadas cosas que a priori deberían ser discutidas, porque, no vamos a hablar solamente de derechos de trabajadores y demás, sino tambien de como te modifica a vos trabajador, tu vida en particular».

«Por ejemplo, señaló, lo del banco de horas, vos tenes jornadas de 8 horas, aca dice que se deben respetar las 12 hs de descanso, el empleador podría pedirte hasta 12 hs de trabajo de lunes a viernes, pero, resulta que te dicen el lunes, martes y miércoles quédate y traba 10 hs y el viernes en vez trabajar 8 trabajas 2, porque esas 6 te quedan a favor en el banco de horas».

Según Castiglione, este es un acuerdo de parte, donde la parte mas vulnerable en este acuerdo es el trabajador y tiene que aceptar lo que el empleador de alguna forma le dice. Esto está manifestado en la modificación de otro articulo, donde dice que el empleador tiene la facultad de modificar las horas de trabajo y demás y eso ya está en la norma».

Por ultimo y respecto de la relación provincia, gobierno nacional Castiglione rescató, que el gobernador, fue se sacó la foto, participo y MIlei no cumplió, y eso se ve en trato para con Tierra del Fuego, con el cierre de las textiles, la reducción de empleo en las electrónicas y esto es responsabilidad del gobierno nacional, la apertura dela importación textil en Tierra del Fuego y en todo el pais, sentencio a muerte al sector textil, y todas las medidas que han tomado han perjudicado a Tierra del Fuego», finalizó

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia