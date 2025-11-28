Senado: Lorena Villaverde no podrá jurar su banca y su diploma volverá a comisión tras el 10 de diciembre

A la rionegrina la señalan por su prontuario judicial, a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con Federico “Fred” Machado. Sí, el mismo del caso Espert.
El caso Villaverde
Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.
La diputada tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria.
Florencia López, senadora de Unión por la Patria, habló de un “intento desesperado” para “tratar de salvar” a la senadora electa vinculada con narcotráfico, cuando ingresaron las impugnaciones de los dos senadores electos de su partido. Dicho esto, la peronista mostró la foto que le tomaron a Villaverde cuando fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de drogas.
Cómo está compuesto el Senado
Hasta el momento, los bloques del Senado y su composición son:
- Unión por la Patria: 24 senadores.
- La Libertad Avanza: 20 senadores.
- Unión Cívica Radical: 10 senadores.
- PRO: 5 senadores.
- Convicción Federal: 4 senadores.
- Frente Renovador de la Concordia: 2 senadores.
- Unidad Federal: 2 senadores.
- Por Santa Cruz: 2 senadores.
- La Neuquinidad: 1 senadora.
- Primeros los Salteños: 1 senadora.
- Despierta Chubut: 1 senadora.
- Fuente: Ámbito