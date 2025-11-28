Senado: Lorena Villaverde no podrá jurar su banca y su diploma volverá a comisión tras el 10 de diciembre

A la rionegrina la señalan por su prontuario judicial , a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002 , y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli , empresario relacionado con Federico “Fred” Machado. Sí, el mismo del caso Espert.

El diploma de Villaverde volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y será tratado después del 10 de diciembre.

El caso Villaverde

Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.

La diputada tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria.

Florencia López, senadora de Unión por la Patria, habló de un “intento desesperado” para “tratar de salvar” a la senadora electa vinculada con narcotráfico, cuando ingresaron las impugnaciones de los dos senadores electos de su partido. Dicho esto, la peronista mostró la foto que le tomaron a Villaverde cuando fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de drogas.

Cómo está compuesto el Senado

