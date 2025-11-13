SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DE “FERIANTES DEL FIN DEL MUNDO” EN EL MARCO DEL MES DE LA TRADICIÓN

Tierra del Fuego 13/11/2025.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Representación Política, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo”, en el marco de las celebraciones por el mes de la tradición.

El evento se realizará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Colegio provincial Luis Piedrabuena en Colón 751 de Río Grande.

Esta edición contará con la participación de emprendedores locales de los rubros indumentaria, tecnología, accesorios, artesanías y un variado patio gastronómico, ofreciendo una gran variedad de productos para celebrar el día de la tradición.

El objetivo de la feria es continuar acompañando y visibilizando el trabajo de los emprendedores y feriantes de Río Grande, generando un espacio de encuentro, comercialización y disfrute en familia, donde se promueven nuestras tradiciones y la identidad fueguina.