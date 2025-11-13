SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DE “FERIANTES DEL FIN DEL MUNDO” EN EL MARCO DEL MES DE LA TRADICIÓN

El evento se realizará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Colegio provincial Luis Piedrabuena en Colón 751 de Río Grande.
Esta edición contará con la participación de emprendedores locales de los rubros indumentaria, tecnología, accesorios, artesanías y un variado patio gastronómico, ofreciendo una gran variedad de productos para celebrar el día de la tradición.
El objetivo de la feria es continuar acompañando y visibilizando el trabajo de los emprendedores y feriantes de Río Grande, generando un espacio de encuentro, comercialización y disfrute en familia, donde se promueven nuestras tradiciones y la identidad fueguina.