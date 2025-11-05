SE LLEVÓ ADELANTE LA PRIMERA NOCHE DE LA SERENATA ESTUDIANTIL 2025

Rio Grande 05/11/2025.- La celebración se desarrolló con un gran acompañamiento de las juventudes riograndenses en un marco de alegría, respeto y cuidado. Se destaca el comportamiento de los y las estudiantes que disfrutaron de una fiesta segura y organizada.

El Municipio de Río Grande dispuso un amplio operativo de seguridad y acompañamiento, integrado por más de 150 trabajadores y trabajadoras municipales, junto a personal de la Policía Federal y del área de Admisión y Permanencia.

Durante la jornada, el trabajo coordinado entre las distintas áreas permitió que todo transcurriera con normalidad. Las cámaras de vigilancia, el monitoreo constante y la presencia en territorio del personal de Defensa Civil, Tránsito, Servicios Públicos, la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Promotores Territoriales, Juventudes, equipos de seguridad, y de las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario y de Salud garantizaron el desarrollo ordenado y seguro del evento.

Asimismo, desde el Municipio agradecieron a las fuerzas de seguridad, Policía Provincial y Policía Federal por ser parte del operativo de seguridad y acompañamiento.

Esta primera noche marca el inicio de una nueva edición de las Serenatas Estudiantiles, una propuesta esperada por las juventudes de la ciudad que celebra el cierre de una etapa compartida en un espacio cuidado, seguro y de encuentro.