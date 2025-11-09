SE HABILITÓ LA TEMPORADA DE VISITA AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Tierra del Fuego 09/11/2025.- La Provincia dio inicio a la temporada de visitas al Área Natural Protegida Península Mitre, la cual se extenderá hasta el 15 de abril de 2026 inclusive.

La Secretaría de Ambiente recuerda que se trata de un área extensa, de difícil acceso, sin señal de comunicación ni servicios, por lo que el ingreso se realiza bajo la propia responsabilidad de los visitantes. En este sentido, es obligatorio completar el Registro de Visitantes, tanto particulares como operadores de turismo aventura habilitados, disponible en la web oficial de la Secretaría antes de ingresar. Esto, permite contar con información actualizada en caso de emergencias, y contribuye al control y monitoreo del Área.

Entre las recomendaciones básicas para quienes planifiquen recorrer la zona, se destaca: no hacer fuego, ingresar siempre acompañados, llevar botiquín, GPS, tabla de mareas actualizada, agua y víveres suficientes, equipo de comunicación y calentador a gas homologado. Asimismo, es importante consultar el pronóstico del tiempo y conservar la constancia de registro durante toda la visita.

Para más información y acceder a los formularios de ingreso-egreso, y registros para operadores o particulares, ingresar a:

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/ingreso-al-area-natural-protegida-peninsula-mitre/